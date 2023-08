Foire internationale de Bobo-Dioulasso : la 9e édition du 27 octobre au 5 novembre prochain

La Foire internationale de Bobo (FIBO) se tiendra, du 27 octobre au 5 novembre 2023, sur le site de la Semaine nationale de la culture. Le comité d’organisation a lancé, le 26 aout 2023, les activités de cette manifestation à travers une rencontre d’information des acteurs de l’agroalimentaire et une conférence de presse.

Le comité d’organisation de la Foire internationale de Bobo (FIBO) était face aux hommes de média et aux acteurs de l’agroalimentaire pour les informer du déroulement de la prochaine FIBO. Elle aura lieu du 27 octobre au 5 novembre 2023 sur le site de la Semaine nationale de la culture (SNC). Selon le président du comité d’organisation de la FIBO, Alfred Sanou, le thème de la Foire qui est à sa 9e édition est : « Politique de consommation locale des produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques, facteurs de développement des PME-PMI dans l’espace CEDEAO ». Il est attendu à cette édition, plus de 300 exposants, 100 000 visiteurs et 10 pays. Ce sont les produits agroalimentaires transformés, les services et les technologies de transformation qui seront exposés pendant la dizaine de jours que durera l’exposition. Le coût des stands varie de 60 000 F à 375 000 F CFA. Outre les expositions ventes, a précisé M. Sanou, la FIBO sera marquée par des séminaires et ateliers de formation, le forum des industries agroalimentaires, des compétitions pour récompenser les meilleurs acteurs de la transformation agroalimentaire. Interrogé sur l’impact de la FIBO sur l’économie, le président du comité d’organisation a répondu que la Foire constitue un atout « certain » pour la promotion et le développement des filières porteuses. « La FIBO s’est définitivement imposée comme la principale manifestation socio-économique de la ville de Bobo-Dioulasso après la SNC », a-t-il soutenu. Le Secrétaire permanent de la FIBO, Jean Ouattara, a rassuré les visiteurs que des dispositions sécuritaires seront prises pour sécuriser les exposants et la manifestation.

Adaman DRABO