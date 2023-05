Galian 2023 : les membres du jury installés

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo a installé, le 8 mai 2023 à Ouagadougou, les membres du jury de la 26e édition du concours prix Galian.

Les 27 membres du jury de la 26e édition du concours prix Galian sont connus. Ils ont été installés dans l’après-midi, du lundi 8 mai 2023, dans la capitale burkinabè par le ministre Jean Emmanuel Ouédraogo. Initié depuis 1997, le concours vise à promouvoir l’excellence dans les différents corps de métier de la presse écrite, audiovisuelle et en ligne. Cette année, les 27 membres sont répartis dans quatre jurys et examineront plus d’une centaine de candidatures. Ces acteurs ont proposé environ 200 œuvres réparties comme suit : presse écrite 41 candidatures, soit 82 œuvres, en audiovisuels 27 candidatures soit 54 œuvres, en langues nationales 10 candidatures soit 20 œuvres, la presse en ligne 18 candidatures soit 36 œuvres. Selon le ministre, le prix Galian crée une saine émulation entre les professionnels des médias et de la communication afin de susciter des productions de haute qualité. Il a ajouté que la présente édition se tient dans un contexte particulier de reconquête du territoire. Il est de la responsabilité des journalistes, a-t-il poursuivi, de faire preuve de professionnalisme, d’excellence dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information. En plus, le ministre en charge de la communication a souhaité que les membres du jury soient impartiaux, professionnels en tenant compte de l’éthique et la déontologie dans l’évaluation des œuvres soumises à leurs appréciations. « Sans vouloir m’ériger en donneur de leçons, les délibérations des travaux de jury doivent rester sécrètes et ne doivent en aucun cas, être portées à la connaissance d’un tiers », a-t-il conseillé. Jean Emmanuel Ouédraogo a appelé à travailler pour renforcer la renommée acquise au cours des 26 ans du concours tout en se départisant au mieux des critères subjectifs. Par ailleurs, il a salué l’engagement et la compétence avérée des différents membres des jurys et demandé que dans la conduite des travaux, il soit désigné les meilleurs professionnels des médias de l’année 2022 au sein des différentes catégories.

Evariste YODA

Sladdhine Razack OUEDRAOGO (Stagiaire)