Gare routière Ouaga-inter : Les occupants du marché à bétail déguerpis

Les forces de police municipale et nationale et les sapeurs pompiers ont déguerpi les occupants du marché à bétail sur le site de la gare routière Ouaga-inter dans une opération conjointe et inopinée ce samedi 15 avril 2023.

Du matériel et du bétail ont été saisis et mis en fourrière.

La police municipale reproche aux commerçants et marchands de bétail d’être restés illégalement sur le site de la gare malgré deux communiqués du président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, en avril puis en juillet 2022, les invitant a libérer les lieux et à déménager sur le nouveau site de Lanoag-yiri dans l’arrondissement n°11, aménagé à leur profit.

Plusieurs démarches ont également été engagées par l’autorité communale pour juguler la situation mais sont restées vaines, selon le service communication de la police municipale.

« C’est en dépit de ses deux communiqués et des différentes tentatives pour un consensus que la police municipale, en collaboration avec les autres forces ont procédés à cette opération de déguerpissement », indique la municipalité qui encourage la population à coopérer avec les forces de sécurité afin d’éviter tout désagrément.

Sidwaya.info