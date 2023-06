Gestion de la crise humanitaire : 20 457 ménages de retour au bercail, selon la ministre Nandy Somé

Le point de presse du gouvernement burkinabè s’est tenu, le 1er juin 2023, à Ouagadougou. La gestion des Personnes déplacées internes (PDI), la mise en place des bureaux « Bilan de compétences et accompagnement » (BCA) et l’actualité nationale ont dominé les débats avec la presse.

A la faveur d’un point de presse, trois ministres du gouvernement ont échangé avec les journalistes dans la matinée du jeudi 1er juin 2023 à Ouagadougou. Il s’agit du ministre de la Solidarité, de l’Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille, Nandy Somé, du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Boubakar Sawadogo et celui de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo. Les sujets évoqués ont porté sur la gestion des Personnes déplacées internes (PDI), la mise en place des bureaux « Bilan de compétences et accompagnement » (BCA) et quelques points de l’actualité nationale. Mme Somé a reconnu et salué, d’entrée de jeu, la résilience des PDI qui ont subi des exactions et humiliations de toutes sortes infligées par des groupes terroristes. A son avis, malgré cela, elles se sont mises progressivement à se construire une nouvelle vie. C’est pourquoi, elle leur a rendu un vibrant hommage. Ella a ajouté que le gouvernement est soucieux de la situation d’ensemble du pays et très sensible à la situation difficile des PDI et des communautés hôtes qui les accueillent. « A cet effet, plusieurs actions ont été entreprises pour les soutenir, soulager et les accompagner », a souligné la ministre en charge de la solidarité. En outre, elle a confié que la prise en charge des PDI s’entend comme un ensemble d’actions entreprises à différentes étapes pour assurer la prise en charge, le retour, la réinstallation ou l’intégration locale des personnes concernées. Parmi ces actions, elle a mentionné la prise en charge urgente en alimentation, abris, articles essentiels ménagers, eau potable et soins de santé. Par ailleurs, la responsable du département en charge de la solidarité a indiqué qu’il y a le renforcement de l’assistance, la préparation au relèvement, le relèvement et l’apport de réconfort moral. Avec la reconquête progressive du territoire par les forces de sécurité, Nandy Somé a déclaré que la nouvelle dynamique, c’est le retour des PDI dans leurs localités qui est à l’ordre du jour. Ainsi selon elle, il a été engagé la collecte et la gestion des informations sur les retours pour permettre la mise en œuvre des activités de pré-relèvement et de relèvement prévues, mais aussi pour faciliter des analyses croisées sur les effectifs des PDI publiés périodiquement.

Orienter vers des opportunités

A titre illustratif, elle a annoncé qu’ à la date du 23 mai 2023, ce système de décompte a permis d’enregistrer 20 457 ménages retournés, soit 125 227 personnes. Mais selon elle, ces chiffres ne sont pas exhaustifs, car, il y a beaucoup de retours et de réinstallation qui sont en train d’être documentés progressivement par des équipes multisectorielles au niveau des régions. En termes de dispositions prises dans le cadre de l’application du processus de retour des PDI, elle a cité l’envoi de lettres circulaires à tous les gouverneurs pour les inviter à encadrer et accompagner le processus et l’élaboration et la mise à disposition des autorités régionales d’un formulaire de collecte de données sur les retours. Toujours sur la même question, la ministre de l’Action humanitaire soutient qu’il est définit une stratégie de collecte électronique de données avec l’ensemble des acteurs concernés et l’évaluation des besoins multisectoriels dans une région pilote.

Au titre des mesures qui sont prises pour accompagner les PDI retournées, elle a souligné que le gouvernement prévoit une première évaluation multisectorielle des besoins des PDI retournées dans certaines localités de retour. Concernant la mise en place des bureaux « Bilan de compétences et accompagnement (BCA) », le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Boubakar Sawadogo, a signifié qu’elle a apporté une assistance de proximité aux jeunes en milieu universitaire en vue de les orienter vers des opportunités d’insertion professionnelle ou d’emploi correspondant au mieux à leurs capacités. A l’entendre, l’initiative fait suite aux échanges du président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, avec les étudiants de l’université Joseph- Ki-Zerbo de Ouagadougou. Selon lui, il s’agira de déployer les services de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) au sein des institutions d’enseignement supérieur et de recherche. Il a poursuivi que la première phase de déploiement des bureaux BCA concerne 14 institutions publiques et connaitra une extension progressive aux autres, y compris des institutions privées d’ici à 2025. Par ailleurs, M. Sawadogo a expliqué que l’objectif général est d’accompagner les étudiants dans la construction et la réalisation de leur projet d’insertion professionnelle ou d’emploi. Au final, quelques questions en rapport avec l’actualité nationale ont été adressées au ministre en charge de la communication, Jean Emmanuel Ouédraogo. Elles ont porté sur la reprise hebdomadaire du point de presse du gouvernement et « l’ostracisation de la presse ». Selon M. Ouédraogo, cette reprise des points de presse avait été annoncée. Sur le second point, il a soutenu qu’en tant que ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, il n’a jamais été question d’ostraciser un journaliste ou un média. –

Evariste YODA