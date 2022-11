Gestion des crises sécuritaire et humanitaire : L’Union européenne apporte son soutien à la Transition

Le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarcic, a été reçu, le jeudi 10 novembre 2022, en audience par le Premier ministre, Me Appolinaire Kyélem de Tambèla.

Le Premier ministre, Me Appolinaire Kyélem de Tambèla, s’est entretenu le jeudi 10 novembre 2022, dans la soirée, avec le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarcic. Celui-ci a rassuré du soutien de l’Union européenne à la Transition burkinabè. « Nous sommes conscients de la situation difficile et des crises multiples auxquelles le Burkina Faso fait face. Mon message est simple : nous serons là, aux côtés du peuple burkinabè, avec l’aide humanitaire, mais aussi dans d’autres domaines », a déclaré le commissaire européen à la gestion des crises. Janez Lenarcic a souhaité que les autorités de notre pays puissent mener à bon port la période de la Transition parce que, a-t-il dit, « c’est une priorité et sans le retour à l’ordre constitutionnel, il ne peut y avoir de paix durable ». Il a estimé par ailleurs, qu’il faut parallèlement s’attaquer au problème sécuritaire qui secoue notre pays depuis plusieurs années. Dans ce domaine également, a-t-il souligné, l’Union européenne est prête à accompagner les autorités burkinabè.

DCRP/Primature