Gouvernement de Transition : Des commerçants apportent leur soutien

Le Syndicat national des commerçants du Burkina (SYNACOMB)/Section Centre-Nord a organisé, ce mardi, une manifestation pour apporter son soutien au gouvernement de Transition. A cette occasion, les manifestants ont invité la jeunesse de la région à s’enrôler massivement pour le recrutement des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Munis de pancartes et banderoles, les manifestants, majoritairement des femmes, ont envahi la place Naaba Oubri, rond-point du grand marché de Kaya pour apporter leur soutien au gouvernement de Transition, en général et à leur ministre de tutelle, Roch Donatien Nagalo, en particulier.

Ce meeting a été organisé par le Syndicat national des commerçants du Burkina/section Centre-Nord (SYNACOMB/CN).

Durant une heure, les manifestants ont véhiculé divers messages de soutien et d’appel à l’union sacrée dans la lutte contre le terrorisme.

Sur leurs pancartes figurent entre autres : « Nous, les femmes s’engagent à être des VDP », « La solution, être VDP », « IB, la solution », « SYNACOM/SNM soutient la Transition », « Confiance totale au gouvernement », « Soutien au ministre Roch Donatien Nagalo »,…

Sur les trois banderoles en tissu brandies par les manifestants, l’on peut lire d’autres messages.

Le contenu de ces banderoles sont : « Non au clanisme », « Non à l’instrumentalisation des acteurs de l’économie et de la société civile », « Soyons patriote », « Burkinabè unissons-nous pour l’intérêt supérieur de la Nation », « Nous soutenons le ministre Roch Donatien Nagalo », « Aucun ministre ne quitte le gouvernement », « Nous exigeons la restauration de l’autorité de l’Etat ».

En plus du SYNACOMB/CN, la manifestation a connu la participation des associations et coordinations des commerçant-e-s de Kaya, Pissila, Dablo, Korsimoro, Pensa, Barsalogho…

Pour le Secrétaire général (SG) du SYNACOMB/CN, Nicaïla Sawadogo alias Nico, par ailleurs élu consulaire du Sanmatenga, cette manifestation fait suite à des contestations de certains acteurs du secteur informel contre la nomination de Roch Donatien Nagalo au poste de ministre en charge du Commerce.

Dans ses propos, il a invité chaque Burkinabè à privilégier l’intérêt supérieur de la Nation pour une lutte efficace contre l’hydre terroriste.

Le SG du SYNACOMB/CN a exhorté la jeunesse du Centre-Nord à s’enrôler massivement pour le recrutement des VDP afin de libérer les zones occupées par des terroristes pour permettre la réouverture des marchés villageois.

Même son de cloche pour la représentante des femmes, Safiata Ouédraogo qui a invité les femmes et filles à aller au front pour soutenir les FDS et VDP engagés sur le théâtre des opérations.

Les Personnes déplacées internes (PDI) ont également pris part à cette manifestation des acteurs du commerce.

A écouter leur porte-parole, Ousmane Ouédraogo, ressortissante de Dablo, les PDI sont prêtes à aller au front en qualité de VDP afin de libérer leurs villages d’origine des mains des groupes armés.

« Nous faisons des sensibilisations sur les sites d’accueil pour amener les PDI à se faire enrôler comme des VDP. Car, c’est la seule manière de libérer nos villages », s’est convaincu Ousmane Ouédraogo.

Agence d’information du Burkina