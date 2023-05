Grand prix national des arts et des lettres : 1 039 artistes à la conquête du trophée

Les compétitions pour la conquête du Grand prix national des arts et des lettres ont débuté ce samedi 29 avril à Bobo-Dioulasso. 1039 artistes rivaliseront dans neuf disciplines en arts du spectacle.

Les artistes et autres troupes ont entamé, dans la soirée du samedi 29 avril 2023 à Bobo-Dioulasso, les compétitions pour le Grand prix national des arts et des lettres (GPNAL). Durant une semaine, 1 039 artistes issus de 105 troupes et groupes artistiques vont, chaque soir, exposer leur savoir-faire devant le public pour espérer le podium au soir de la biennale de la culture.

Pour la première nuit, 13 troupes se sont exprimées avec des prestations en orchestre, slam, musique traditionnelle instrumentale, en vedette de la chanson traditionnelle et en chœur populaire, devant les jurys commis à la tâche. Et c’est la troupe Kodjo du Sahel qui a lancé les hostilités dans la catégorie orchestre en pool adulte. Ce groupe, créé en 2004, est connu pour ses chansons en langue fulfuldé. Il est suivi par la troupe Loniya de Bobo-Dioulasso qui dispute le prix dans la même catégorie.

Dans la catégorie, vedette de la chanson traditionnelle, Florence Somé, une artiste venue du Ioba dans la région du Sud-Ouest découvre pour sa première fois la scène de la SNC. Avec ses deux chansons, l’une sur le thème de la SNC et l’autre sur les questions de grossesses non désirées, la jeune femme ne compte pas repartir bredouille de cette édition. La troupe Wendboulga de Sabtinga venue du Boulgou est à la recherche d’un prix dans la catégorie danse traditionnelle en pool adulte. Elle vient pour sa troisième fois à Bobo-Dioulasso.

Le président du comité national d’organisation, Fidèle Betamou Tamini, a traduit sa gratitude aux artistes pour la mobilisation en vue de valoriser le patrimoine culturel burkinabè. Aux différentes commissions qui s’investissent dans la préparation des activités pour faire de la SNC Bobo 2023 un succès, il leur est reconnaissant. M. Tamini a rappelé que le Burkina Faso est un pays de beauté touristique, artistique et culturelle.

« C’est un pays de liberté. Liberté de pensée, liberté de créer, liberté de jouir des œuvres de l’esprit », s’est-il réjoui. Et de conclure que la culture est importante dans le développement de la résilience des communautés vis-à-vis de l’obscurantisme et de l’extrémisme violent.

Adama SEDGO