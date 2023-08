Gratuité des soins : plus de 3 857 000 enfants bénéficiaires

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a tenu, lundi 7 août 2023 à Ouagadougou, une rencontre pour faire sa revue sectorielle à mi-parcours 2023 du Plan d’actions pour la stabilisation et le développement.

Dans le but de faire le bilan du Plan d’actions pour la stabilisation et le développement du secteur Santé, de présenter le Plan révisé et de discuter des perspectives du deuxième semestre, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a tenu sa première session du Cadre sectoriel de dialogue, afin de faire une revue sectorielle à mi-parcours 2023, lundi 7 août 2023 à Ouagadougou. Selon le ministre de la Santé, Lucien Kargougou, d’importants acquis ont été engrangés dans la mise en œuvre du Plan d’actions pour la stabilisation et le développement au cours du premier semestre.

Il a signifié que la gratuité des soins chez les enfants de moins de 5 ans et chez les femmes enceintes se poursuit. En effet, « au cours du semestre se sont plus de 3 857 000 enfants et plus de 2 649 000 femmes qui ont bénéficié gratuitement des soins et services dans les formations sanitaires publiques et privées », a relevé le ministre. De plus, il a déclaré que les patients atteints de certains cancers nécessitant une prise en charge par la radiothérapie bénéficient également d’une gratuité. Outre cette gratuité, des infrastructures sanitaires ont été construites. Par ailleurs, le Centre national médico-sportif est fonctionnel et plus de 1050 sportifs ont à ce jour bénéficié de soins ainsi que de contrôles de dopage. Aussi au cours de ce semestre plus de 410 forages équipés de Pompe à motricité humaine (PMH) ont été réalisés, tous les foyers de grippe aviaire ont été contrôlés, a cité, M. Kargougou. A l’entendre, plus de 160 millions F CFA ont été débloqués pour répondre à la crise humanitaire pour la prise en charge des indigents. Car, pour le ministre, il est de leur responsabilité de garantir l’accès à des soins de qualité à tous les concitoyens, quelle que soit leur situation socio-économique et ce à l’échelle du territoire national. Alors, il a entrepris d’améliorer et d’élaborer des stratégies pour y parvenir. Par exemple, le renforcement de la continuité de l’offre de soins et de services essentiels de santé et de nutrition au profit des populations affectées par le terrorisme, y compris pour les Personnes déplacées internes (PDI).

On note également le renforcement du système de santé pour faire face aux épidémies, aux pandémies et aux urgences sanitaires, etc. En plus, Lucien Kargougou a rassuré que 16 CSPS transformés en CM sont en attente d’ouverture, le CHR de Manga dont les travaux en cours de finition sont de 81,5% sera bientôt fonctionnel, les travaux du CHU de Bobo-Dioulasso avancent également et son niveau d’exécution est de 40%. Il a ajouté que les travaux de constructions de structures spécialisées étant très avancés, celles-ci seront bientôt fonctionnelles. Ce qui permettra de réduire les évacuations à l’extérieur du pays. « Le Centre de haut niveau en neurochirurgie de Tengandogo à Ouagadougou a un niveau d’exécution de 76%, le Centre de cancérologie de Ouagadougou a un taux d’exécution de 98% », a-t-il annoncé. Cependant, au vu de plusieurs travaux inachevés, le ministre a invité les acteurs à innover, à repenser leurs pratiques, afin de promouvoir l’efficacité et la transparence dans le système de santé.

Zenabou YAMMA

Ida Irma OUEDRAOGO (Stagiaires)