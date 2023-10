Humanitaire au Burkina Faso : « L’influenceuse » Milie Marta lance sa Fondation

« L’influenceuse » et sage-femme burkinabè, Martine Somé, connue sous le sobriquet Milie Marta, a officiellement lancé la « Fondation Miliemarta », le samedi 7 octobre 2023, à Ouagadougou.

Une nouvelle structure humanitaire a vu le jour, dans la soirée du samedi 7 octobre 2023, à Ouagadougou, devant un public impatient, les premières heures, de la découvrir. Il s’agit de la « Fondation Miliemarta » lancée officiellement par « l’influenceuse » et sage-femme burkinabè, Martine Somé, connue sous le sobriquet Milie Marta, en présence de membres du gouvernement, de structures de financement des activités économiques, de banques, etc.

« L’eau de l’amour qui a coulé permettra à l’arbre de la reconnaissance de pousser, de grandir et de donner des fruits de la reconnaissance. A travers cette sagesse, j’aimerais, avant tout propos, exprimer ma reconnaissance pour votre précieuse présence », a d’emblée déclaré la présidente de la « Fondation Miliemarta », Martine Somé, à l’endroit de l’assistance. Elle a indiqué que la « Fondation Miliemarta » représente, pour elle, l’aboutissement d’un dur labeur et le début d’un rêve, celui de toujours voler au secours des personnes démunies.

« Depuis plusieurs années, nous avons mené des actions informelles au profit des personnes défavorisées, notamment dans le domaine de la santé, de l’éducation et de l’insertion socioprofessionnelle », a expliqué Milie Marta. Toutefois, elle s’est réjouie des résultats engrangés, sur le plan sanitaire, à savoir les sensibilisations et les causeries sur la santé sexuelle et reproductive, le dépistage et la vaccination contre l’hépatite B, les campagnes de dépistage des lésions précancéreuses du col de l’utérus et la prise en charge sanitaire de malades.

Sur le plan social, elle a brandi les aides alimentaires régulières et les vêtements collectés au profit des Personnes déplacées internes (PDI), surtout de Pazani, dans l’arrondissement 9 de Ouagadougou. « Sur le site de Pazani, avec l’appui de nos partenaires, nous prenons en charge la scolarité de certains enfants », a jouté Martine Somé. Aussi, a-t-elle poursuivi, dans le cadre de l’autonomisation des femmes, avec le Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage (FAFPA), des femmes ont été formées aux métiers de l’élevage en les dotant de matériel pour le démarrage de leurs activités.

Travailler dans un cadre formel

Au regard des fruits obtenus, il était de bon ton de travailler dans un cadre professionnel et formel, d’où la création de la « Fondation Miliemarta, selon sa présidente. « La mission de cette fondation est de poursuivre et renforcer les actions déjà entreprises dans les trois champs d’intervention précédemment cités », a-t-elle laissé entendre. Elle a salué le gouvernement et toutes les structures de bonne volonté qui s’engagent résolument à apporter sa contribution à la stabilisation et au développement du Burkina Faso face à la crise humanitaire.

Milie Marta a été également reconnaissante à sa mère, sa famille et ses connaissances. La marraine de la cérémonie, Pr Marie-Thérèse Arcens Somé, par ailleurs, chercheuse en sociologie urbaine et de la santé, a soutenu qu’au vu des actions de Milie Marta, dans la lutte contre les grossesses non désirées et les infections sexuellement transmissibles, elle a décidé de lui apporter son soutien moral et financier. « Il est important que la société civile et des individualités offrent leurs soutiens pour soulager les difficultés de la vie des groupes les plus vulnérables, en particulier des femmes enceintes, des personnes en situation de handicap et des enfants », a-t-elle recommandé.

Quant à la représentante du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Antoinette Valian/Tougouma, elle a « vivement » félicité Milie Marta pour cette initiative qui s’inscrit en droite ligne des actions du gouvernement. « Milie Marta a déjà démontré son dévouement et son engagement pour les œuvres sanitaires et humanitaires au profit des plus démunis », a-t-elle fait savoir.

Dr Antoinette Valian/Tougouma a assuré de la disponibilité de l’exécutif à accompagner la « Fondation Miliemarta » et a appelé les donateurs à « mettre la main à la poche ». Pour réaliser les ambitions de la Fondation, une plateforme de collecte de dons a été développée en partenariat avec la société « Nafann SARL » dans l’optique de garantir la traçabilité de la gestion des ressources et la crédibilité de la Fondation auprès des partenaires, sous le signe de l’humanité, l’intégrité, l’équité et le dévouement envers la nation et les populations cibles.

