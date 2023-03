Il ramasse et dissimule le portefeuille d’un magistrat

Selon l’article 611-23 du Code pénal, « est puni d’un emprisonnement de 2 mois à un an et d’une amende de 250 000 à un million F CFA quiconque ayant fortuitement trouvé une chose mobilière, se l’approprie sans en avertir l’autorité locale compétente ou le propriétaire. Et puni de la même peine quiconque s’approprie frauduleusement une chose mobilière parvenue en sa possession par erreur ou fortuitement ». C’est ce dont I.R.K., apprenti chauffeur et A.F.O., ont été déclarés coupables, le mardi 21 mars 2023, par la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Bobo-Dioulasso.

Ils répondaient tous d’appropriation de bien d’autrui au préjudice de F.O., un magistrat de fonction. Les faits se sont produits le 1er mars 2023 alors que la victime rendait visite à un de ses cousins aux environs de 13 h. C’est quand il descendait de son véhicule que son portefeuille est tombé. S’en étant rendu compte une fois de retour chez lui, le magistrat a rebroussé chemin et est revenu chez son cousin. Après insistance, A.F.O. trouvé sur les lieux avouera que c’est I.R.K. qui a ramassé le portefeuille et l’aurait informé qu’il contenait 100 000 F CFA, ce qu’a confirmé la victime. Joint au téléphone, I.R.K. fera remettre le portefeuille à son propriétaire avec un contenu numéraire de 75 000 FCFA.

Le plaignant a dit être convaincu que les deux prévenus sont complices. A la barre, I.R.K. a reconnu avoir ramassé le portefeuille mais a nié avoir essayé de le dissimuler. Seulement, il a avoué avoir soustrait 10 000 F CFA pour, a-t-il dit, recharger des unités afin de rechercher le propriétaire. Chose qu’il n’a jamais faite. Le ministère public a fait remarquer la mauvaise foi de I.R.K. qui niait l’évidence depuis le début de la procédure. Il a demandé de reconnaitre I.R.K. coupable d’appropriation frauduleuse de bien d’autrui, de requalifier les faits reprochés à A.F.O. en complicité d’appropriation frauduleuse de bien d’autrui et de l’en déclarer coupable. En répression, le ministère public a requis 12 mois de prison ferme pour I.R.K. et 3 mois assortis de sursis pour AFO. Le tribunal, dans sa décision, a reconnu coupable I.R.K., a requalifié le chef d’accusation de A.F.O. en complicité d’appropriation de bien d’autrui et l’en a déclaré coupable. En répression, I.R.K. a été condamné à 12 mois de prison dont 6 ferme. A.F.O., lui a été condamné à 3 mois de prison avec sursis.

L’élève qui fumait le cannabis « pour oublier ses soucis »

C.O.K. est élève en classe de 1re à Bobo-Dioulasso. Il a été interpellé le 12 février 2023 pour détention, cession et consommation de stupéfiants. A la barre, ce mardi 21 mars 2023, il a aussitôt reconnu les faits. Selon ses dires, c’est en 2022 qu’il a commencé la consommation mais la cession a débuté en 2023. « J’ai acheté pour 2 000 FCFA dont 1000 F pour ma consommation et 1000 F CFA pour mon ami », a-t-il confié quand il a été interpellé. Pourquoi prenez-vous la drogue ? A cette question du tribunal, le prévenu dira que c’est juste pour oublier ses soucis. « J’ai des projets que je n’arrive pas à réaliser par manque d’argent. Donc, je prends la drogue pour oublier », a-t-il répliqué, tout en demandant la clémence du tribunal.

Le ministère public a requis de reconnaitre C.O.K. coupable des faits qui lui sont reprochés et de le condamner à 24 mois de prison dont 12 ferme et à une amende d’un million F CFA avec sursis. Par ailleurs, le procureur a demandé la destruction du scellé comprenant la drogue. Dans sa décision, le tribunal a reconnu le prévenu coupable des faits, mais a eu la main moins lourde. En répression, il a été condamné à 24 mois de prison et une amende d’un million F CFA, le tout assorti de sursis. En outre, les juges ont ordonné la destruction du scellé.

7 ans de prison ferme pour un violeur en série

K.A.S. n’a pas comparu à l’audience de ce 21 mars 2023. Il aurait abusé de la « confiance » du parquet qui l’avait mis sous contrôle judiciaire. Il a donc été jugé par contumace et a écopé 7 ans de prison et une amende d’un million F CFA, le tout ferme. En outre, il a été condamné à payer à chacune de ses 4 victimes, la somme de 1,5 million F CFA à titre de dommages et intérêts. L’affaire remonte à courant 2022, lorsque K.A.S. qui se dit commerçant de profession et occasionnellement promoteur du show-biz, rencontre N.O. âgée de 16 ans et élève de 4e à Banfora.

De retour de l’école, elle a été accostée par K.A.S. qui l’a séduite au point de se rendre chez lui le même-jour. Il tente alors de passer à l’acte sexuel, mais la jeune fille arrive à se soustraire. Au second rencart, par des « supercheries » comme lui-même l’a déclaré dans le Procès-verbal (PV) d’enquête lu à l’audience, il oblige la jeune fille à se déshabiller et après lui avoir donné la « pilule du lendemain », il passe à l’acte sans protection. La fille venait ainsi de perdre sa virginité et K.A.S. l’a même obligée à laver le drap ensanglanté. Par la suite, les rapports sexuels entre les deux se sont multipliés. Après ce premier « trophée », il choisit les camarades de N.O. pour assouvir ses pulsions sexuelles. Il appâte d’abord S.L. en lui disant qu’il est en relation avec un « Blanc » qui souhaite des photos et vidéos de la nudité de certaines belles filles comme elle, contre une somme d’argent.

Il réussit son coup qui finit par un type de rapports intimes avec la jeune fille de 17 ans, elle aussi élève. C’est en ce moment que S.L. a pris toute la mesure du danger qu’elle courait et va arriver à s’échapper des griffes de ce prédateur sexuel. Deux autres victimes, H.E. et B.M., vont subir plus ou moins le même sort. Pour tenir à l’omerta ses victimes, K.A.S. fait des chantages en leur disant qu’il pourrait mettre à tout moment leurs vidéos ou photos sur la toile. Finalement, les choses ont éclaté quand des proches de ses victimes sont allés chez lui pour lui demander des comptes. Enervé par la présence de « son rival » dans le groupe, K.A.S. serait sorti de sa maison avec un couteau pour les menacer. C’est ainsi que l’affaire s’est retrouvée à la justice.

Il blesse un agent des Eaux et forêts

M.O. a comparu ce mardi 21 mars 2023, en matière correctionnelle devant le TGI de Dédougou pour répondre des faits de coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail de trois jours, sur un agent des Eaux et forêts. En effet, les faits remontent au 5 mars 2023, lorsque Y.M., agent des Eaux et forêts et son collègue appréhendent O.M. avec un tricycle chargé de charbon à l’entrée de la ville de Dédougou. Ce dernier ne disposant d’aucune autorisation, les agents lui demandent alors de les suivre avec sa charge jusqu’au service.

Chose que M.O. accepte. Mais en cours de route, l’idée lui vient de prendre la fuite. Il est aussitôt rattrapé par les deux agents. C’est ainsi qu’il fait sortir une machette et l’agent Y.M., voulant retirer l’arme, se fait blesser à la main. Devant les juges, M.O. regrette son acte qui n’avait pas pour but d’attaquer un agent dans l’exercice de ses fonctions. Il laisse entendre que la machette devait servir à couper les cordes qui attachaient les sacs de charbon pour lui alléger la charge, afin de mieux s’enfuir avec son tricycle.

Une version balayée par le procureur qui a invité la cour à requalifier les faits en coups et blessures volontaires avec incapacité totale de travail de moins de sept jours, avec préméditation. Une requête suivie par le tribunal qui a condamné O.M. pour ces faits, à une peine de 12 mois de prison et une amende de 250 000 FCFA, le tout ferme.

Alpha Sékou BARRY

alphasekoubarry@gmail.com

Adama Sedgo – Mamadou YERE