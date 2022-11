Innovation sur le médicament : booster la contribution de l’université Joseph- Ki-Zerbo

Le secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Pr Issa Somé, a présidé, le lundi 24 octobre 2022, à Ouagadougou, la cérémonie de lancement de la Ire édition de la semaine de l’innovation sur le médicament qui va s’étendre jusqu’au 29 octobre prochain.

La recherche et l’innovation font partie des piliers des universités qui sont peu valorisés et insuffisamment connus du public. Pourtant, ces piliers concourent à la création de solutions aux problèmes et défis de la société. C’est fort de ce constat que le Centre de formation et d’expertises sur les sciences du médicament (CEA-CFOREM) de l’Université Joseph- Ki-Zerbo (UJKZ) organise du 24 au 29 octobre 2022, la 1re édition de la semaine de l’innovation sur le médicament.

Placée sous le thème : « Science et innovation au service des entreprises pharmaceutiques et de santé », la cérémonie de lancement de la semaine a eu lieu, le lundi 24 octobre 2022, à Ouagadougou. Selon le président de l’UJKZ, Pr Jean-François Kobiané, le thème principal de cette semaine montre qu’il est nécessaire d’avoir une vision intégrée dans le domaine de la recherche afin d’aboutir à des solutions technologiques pour le développement de l’Afrique.

A l’en croire, cette semaine est ponctuée par trois principaux évènements. Il s’agit du lancement des travaux de construction du siège du CEA-CFOREM, de l’organisation d’une table ronde des partenaires techniques et financiers et de la tenue de la 3e session de travail du conseil consultatif sectoriel du projet CEA-CFOREM.

Il est également prévu, a-t-il fait savoir, le lancement du prix de l’innovateur 2022 qui va récompenser le meilleur projet de recherche innovant et/ou d’entreprenariat sur le médicament et les autres produits de santé dénommé : « Innovateur de l’année ». « Cette initiative vise à créer une émulation scientifique saine et booster la contribution de l’université en matière d’innovation et d’inscription de la science dans la société au bonheur des communautés », a-t-il soutenu.

Pour le secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Pr Issa Somé, le développement du médicament est d’intérêt croissant pour le Burkina Faso surtout dans un contexte international difficile déjà éprouvé par la pandémie de la COVID-19. Le défi du développement de la production locale, a-t-il dit, constitue une préoccupation nationale comprise par les autorités du pays, à en juger le projet de technopole pharmaceutique en cours de mise en œuvre.

« L’innovation dans le secteur des produits de santé est loin d’être l’apanage d’un seul domaine mais de plusieurs disciplines pour une synergie d’actions. Il est important de l’intégrer dans un ensemble d’actions d’ordre politique, économique et social visant le développement ‘’durable’’ et la santé pour tous », a-t-il laissé entendre.

A l’issue de la cérémonie d’ouverture de la semaine, les officiels ont procédé au lancement des travaux de construction du siège du CEA-CFOREM au sein de l’UJKZ. Aux dires du Pr Somé, cette infrastructure sera un symbole où formation, recherche et entrepreneuriat vont cohabiter pour un rayonnement de l’UJKZ.

Timothée SOME

timothesom@yahoo.fr

Estelle KONKOBO (Stagiaire)