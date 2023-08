IXe jeux de la Francophonie : Hugues Fabrice Zango fait respecter son rang

Le sixième jour des IXes jeux de la Francophonie a été faste pour le Burkina Faso, en athlétisme, qui a réussi à remporter deux médailles d’or avec le triple sauteur Hugues Fabrice Zango et au saut en longueur avec Rahinatou Moné. Au classement en athlétisme et à trois jours de la fin des jeux, le Burkina Faso occupe la troisième place avec cinq médailles (4 en or et 1 argent) derrière le Cameroun et les intouchables Marocains.

Il était le grandissime favori au triple saut à ces IXes jeux de la Francophonie à Kinshasa. Et ce statut, Hugues Fabrice Zango l’a facilement confirmé hier 3 août au stade des Martyrs en remportant la médaille d’or de l’épreuve avec un saut à 17,11m. Le moins que l’on puisse dire est que le triple sauteur burkinabè n’a pas eu à forcer son talent, face à ses neuf adversaires, pour remporter sa deuxième médaille d’or consécutive à des jeux de la Francophonie. Le vice-champion du monde du triple saut a pris la tête du concours dès son deuxième essai avec un bond à 16,95 m. Pendant ce temps, ses « sérieux » concurrents sautaient juste un peu au-dessus des 16m. Le bond du Sénégalais Amath Faye à 16,61m lors de son 3e essai à laisser planer un semblant de suspense sur le sautoir du stade des Martyrs. Encouragé à chaque saut par le public, Hugues Fabrice Zango a laissé durer le suspense, alors que la délégation burkinabè dans les tribunes lui réclamait un bond à 17m. Le médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo va assommer la finale lors de son 6e et dernier essai avec un saut à 17,11 m. « Les gens ont souvent dit que je suis un homme des derniers essais. Il faut bien le croire maintenant. Il faut compter sur moi jusqu’aux derniers essais », a déclaré, un brin taquin, Hugues Fabrice Zongo à l’issue de sa victoire. Il s’est par la suite réjoui de sa médaille d’or et reconnait qu’il a eu quand même un petit peu de mal entre son 2e et son dernier essai qui se sont soldés par trois sauts nuls. « J’ai eu un peu de mal parce que je suis en grosse préparation pour les championnats du monde. Franchement je suis très content d’avoir fait 17 m. Parce que lorsqu’on pariait sur mes performances avant la finale, l’on voyait un saut autour de 16,80 m maximum. Je savais que j’avais largement les moyens physique et mental d’aller gagner la médaille d’or », a-t-il souligné. Du coup, il bat le record des jeux qu’il détenait depuis 2017 (avec 16,92m) lors des VIIIes jeux de la Francophonie, à Abidjan. La médaille d’argent est revenue au Sénégalais Armath Faye (16,61m) et l’Arménien Levon Aghasyan a fermé la marche du podium avec son saut à 16,40).

2e médaille d’or pour Rahinatou Moné

Hugues Fabrice Zango a jugé les performances de ses concurrents satisfaisantes, surtout celles des Africains. Selon lui, c’est de bon augure pour la concurrence et les prochains championnats d’Afrique. Cependant, a-t-il souligné, de nombreux déchets restent à corriger afin de voir de nombreux triples sauteurs africains franchir les 17m. « Il y a encore beaucoup de marge technique à combler. On espère que les entraineurs vont mieux se former, parce que c’est eux qui transmettent la connaissance pour permettre aux athlètes d’exceller au niveau mondial », a-t-il espéré. En attendant, Hugues Fabrice Zango a déjà la tête à Budapest, en Hongrie, où débuteront le 15 août prochain les mondiaux d’athlétisme. « Cette saison est très belle avec de bonnes performances et une régularité. Cette année est la bonne. Nous n’avons pas pris de raccourcis, l’or viendra dans deux semaines », a-t-il promis. Mais la sensation de ce 6e jour des jeux de la Francophonie a été la médaille d’or de Rahinatou Moné, en para-athlétisme, en saut en longueur. Elle a réussi un bond de 3,96m, suffisant pour récolter une 2nde médaille d’or, après celle remportée au 100 m mardi dernier. « Je m’attendais juste à une seule médaille d’or. Avec mon coach, nous avons bien préparé ces jeux et je crois avoir donné le meilleur de moi-même. Mon objectif est de progresser davantage tout comme le champion du monde Iron Biby ou Hugues Fabrice Zango. Je compte m’inscrire dans l’histoire du Burkina », a affirmé la jeune athlète. Le Burkina Faso s’illustre positivement en athlétisme à ces IXes jeux de la Francophonie à Kinshasa.La preuve, la troisième place qu’il occupe (4 médailles d’or et 1 médaille d’argent) dans cette discipline derrière le Cameroun et l’inaccessible Maroc avec ses 26 médailles dont 8 en or, 9 d’argent et 9 en bronze. Bienvenu Sawadogo aura l’occasion d’accentuer l’avance du Burkina Faso s’il réussit à remporter une médaille cet après-midi en finale du 400 m haies. Les judokas burkinabè qui, depuis mercredi dernier étaient à la recherche de leur première médaille, ont pu en obtenir une avec le bronze de Axel Khaleg Konaté.

Sié Simplice HIEN depuis Kinshasa