Jazz à Ouaga 2023 : la musique pour consolider la paix

Ouagadougou reviendra, du 28 avril au 06 mai 2023, la capitale de la musique grâce au festival Jazz à Ouaga. La 31e édition de l’événement est placée sous le thème « Jazz, culture et vivre ensemble ».

Ouagadougou demeure toujours la capitale africaine du jazz grâce au festival Jazz à Ouaga. La 31e édition de la manifestation, prévue du 28 avril au 06 mai 2023, promet des émotions fortes aux mélomanes à travers une programmation de qualité. Ainsi sont, entre autres, annoncés cette année, Sekouba Bambino, Alif Naaba, Etienne MBappe Quartet, Ballake Cissoko, Zephania Lascony. « Au travers d’une programmation artistique intergénérationnelle, le festival met en valeur le meilleur des musiques actuelles avec des têtes d’affiche et des groupes émergents sur ces deux grandes scènes du CENASA et de la Salle Canal Olympia Yennenga », a fait savoir le président de Jazz à Ouaga, Abdoulaye Diallo, à travers un communiqué diffusé sur le site du festival. Sont également prévus à cette édition, le rendez-vous des communautés, la conférence sur le thème « Jazz, culture et vivre ensemble », la soirée des musiques traditionnelles, le « Village » du festival avec des concerts OFF. « L’Odyssée continue ! », a déclaré M.Diallo, en dépit de la rareté des partenaires et des sponsors.

Alassane KERE

Les artistes annoncés à Jazz à Ouaga 2023

-Boubacar TRAORE « KAR KAR » (Mali)

-Larry SKOLLER Quintet- Chicago Blues Alliance(USA)

-Etienne MBAPPE Quartet (Cameroun France)

-BOMBINO (Niger)

-Ballake Cissoko (Mali)

-Sekouba BAMBINO (Guinée)

-EBOLOGY Trio (Côte d’Ivoire)

-Isaak KEMO (Côte d’Ivoire)

-IBIYEWA (Belgique)

-BNNYHUNNA (Pays-Bas)

-Alif NAABA (Burkina Faso)

-Zephania LASCONY (France/Congo)

-Massa COULIBALY (Burkina Faso)

-Trio Jazz à Ouaga (Burkina Faso)

