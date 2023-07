Journée internationale Nelson Mandela : le monde célèbre le 105ème anniversaire de la naissance du héros anti-apartheid

Chaque année, le 18 juillet est célébrée la Journée internationale Nelson Mandela. Initiée en 2009 par les Nations Unies, cette journée est un hommage au militant anti-apartheid, père fondateur de la paix et premier président noir de l’Afrique du Sud.

A l’occasion de cette journée consacrée à ce grand symbole universel de la lutte contre l’apartheid, l’ONU souhaite que sa vie inspire le monde entier.

«(…) Que ce moment soit l’occasion pour chacun de renouer avec les valeurs qui ont inspiré Nelson Mandela, à savoir une détermination absolue. Un engagement profond pour la justice, les droits humains et les libertés fondamentales et une quête incessante du dialogue et de la solidarité au-delà des différences », espèrent les Nations Unies.

Élu premier président noir de l’Afrique du Sud en 1994, Nelson Mandela a été également lauréat du prix Nobel de la paix en 1993 pour avoir transformé l’Afrique du Sud en démocratie multiculturelle.

Alassane KERE