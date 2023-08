Journée mondiale de l’aide humanitaire : Une série d’activités pour commémorer l’évènement à Fada

Le comité régional de l’Est chargé de l’organisation de la Journée mondiale de l’aide humanitaire a annoncé la tenue d’une série d’activités pour marquer la commémoration de l’évènement. C’était, le mardi 14 août 2023, à Fada N’Gourma, au cours d’une conférence de presse.

A l’instar des autres pays, le Burkina Faso célèbre, chaque 19 août, la Journée mondiale de l’aide humanitaire. Les humanitaires de l’Est commémorent l’évènement cette année à travers une batterie d’activités. L’information a été donnée, le mardi 14 août 2023, à Fada N’Gourma, au cours d’une conférence de presse, animée par le comité d’organisation. En effet, outre le point de presse, le menu de cette journée est meublé, entre autres, par une émission radiophonique sur les principes humanitaires, une journée de salubrité au district sanitaire de Fada N’Gourma et une conférence publique au profit des scolaires et des étudiants sur « L’action humanitaire, l’engagement communautaire, la prévention contre l’exploitation et les abus sexuels, le ciblage des bénéficiaires ». Aussi, une cérémonie solennelle, une exposition de stands des humanitaires et un match de football de gala, prévus le 19 août, viendront clôturer en apothéose la commémoration de la Journée mondiale de l’aide humanitaire, à l’échelle régionale. Par ailleurs, au cours de ce face à face avec les hommes de médias, les échanges ont suscité de nombreuses questions. Elles sont relatives, notamment, à la collaboration entre acteurs humanitaires, à la coordination de leurs actions par les autorités administratives de la région, à l’impact des interventions des humanitaires et aux difficultés qu’ils rencontrent au quotidien. A cette kyrielle d’interrogations, les conférenciers ont apporté des éléments de réponse. Pour le Directeur régional (DR) en charge de l’action humanitaire de l’Est, Yacouba Ouédraogo, les acteurs humanitaires sont à féliciter. «Lorsque vous regarder dans le rétroviseur vous constatez que les humanitaires, tout profil confondu, ont mené d’immenses actions. Ils continuent de le faire au quotidien, souvent, au péril de leurs vies. Nous devons saluer à juste titre l’abnégation de tous ces acteurs», a-t-il fait remarquer.

Optimiser la collaboration entre humanitaires

C’est pourquoi, le monde entier marque une halte pour rendre hommage aux humanitaires, mais aussi pour mener la réflexion à des solutions à même d’alléger la souffrance humaine, a souligné le président du comité d’organisation, Yandi Lompo, par ailleurs directeur général de l’Association pour le développement des communautés villageoises (ADCV). A la question de la collaboration entre acteurs humanitaires, Jean Valea du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), a répondu qu’il y a beaucoup d’avancées. Pour lui, c’est un défi qu’il faut relever absolument. A propos de la coordination des activités des humanitaires par les autorités administratives de la région, beaucoup d’acquis ont été engrangés, également, a indiqué le DR Ouédraogo. Et Yandi Lompo de soutenir que la communication est permanente entre humanitaires et autorités administratives. Concernant les difficultés auxquelles les humanitaires sont confrontées, M. Valea a indiqué que le contexte sécuritaire rend difficile l’accès à certaines localités. Du coup, a-t-il noté, les humanitaires sont obligés de mobiliser beaucoup de moyens pour s’y rendre. Une autre question relative à une opération suspecte de recensement de Personnes déplacées internes (PDI) à Fada s’est invitée à la discussion. Sur ce point, le DR a souligné qu’il y a des brebis galeuses dans tous les domaines. En tout état de cause, a-t-il dit, les responsabilités seront situées. Le conférencier Yandi Lompo a rappelé, en outre, que cette journée, tristement mémorable, est célébrée, en 2023, sous le thème : « Quoi qu’il arrive ». Elle revêt, selon lui, une importance capitale dans le contexte actuel marqué par des défis humanitaires complexes. Pour rappel, cette journée a été désignée par l’Assemblée générale des Nations unies à la suite d’un attentat à la bombe à Bagdad, en Irak, qui a ôté la vie à 22 travailleurs humanitaires.

Joanny SOW

Korotimi ZERBO (Stagiaire)