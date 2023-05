Journées portes ouvertes de la Cour des comptes : une délégation de l’institution visite Sidwaya

Une délégation de la Cour des comptes, conduite par son premier président, Latin Poda a visité les locaux des Editions Sidwaya, le jeudi 25 mai 2023, à Ouagadougou. Cette visite s’inscrit dans le cadre de ses journées portes ouvertes.

A l’occasion des Jour-nées portes ouvertes (JPO) de la Cour des comptes, les 24 et 25 mai 2023, les Editions Sidwaya ont déroulé le tapis rouge à l’institution. Dans la matinée, du jeudi 25 mai 2023, une délégation de la Cour des comptes, conduite par son premier président, Latin Poda, a effectué une visite au siège du média d’Etat, à Ouagadougou. La délégation s’est d’abord entretenue avec la Directrice générale (DG) de la Maison commune, Assetou Badoh/Guiré. Après les échanges, les visiteurs du jour ont fait le tour de quelques services du média public. De la rédaction du quotidien à l’imprimerie en passant par la documentation et le Secrétariat général des rédactions (SGR), Latin Poda et son équipe ont revisité l’histoire de Sidwaya. Ils ont aussi touché du doigt les réalités de l’organe de presse et les conditions de travail des agents du « quotidien de tous les Burkinabè ». « La presse est une des parties prenantes de la Cour des comptes. Il était de bon ton pour nous de venir s’imprégner des conditions de travail des Editions Sidwaya », a dit le premier président de la Cour des comptes, pour justifier sa présence dans la Maison commune.

Un honneur pour la Cour des comptes

Il a également soutenu que les actions de sa juridiction doivent être relayées par la presse afin que les citoyens puissent connaître ses différentes activités. A l’issue de la visite, il s’est dit impressionné par le travail des agents de la Maison commune. « C’est un honneur et un plaisir pour la Cour des comptes de visiter les Editions Sidwaya ce jour, pour s’enquérir des conditions de travail de toute l’équipe de cet outil précieux pour le développement du Burkina Faso en général et de la presse en particulier. Beaucoup de courage à la directrice générale et à toute son équipe pour le travail abattu quotidiennement », a écrit le premier responsable de la Cour des comptes, dans le livre d’or des Editions Sidwaya, pour marquer son passage dans l’organe. Il a, par ailleurs, laissé entendre qu’un partenariat pourrait naître entre les deux institutions à la suite de cette visite. « Nous avons appris que Sidwaya fait de l’impression, nos documents produits à la Cour des comptes pourraient être imprimés à Sidwaya », a confié le chef de la délégation. –

Mariam OUEDRAOGO mesmira14@gmail.com

Imelda BATIONO (Stagiaire)