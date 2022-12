Ligue des consommateurs du Burkina: un plan d’actions quinquennal en gestation

La Ligue des consommateurs du Burkina a organisé, les 16 et 17 décembre 2022 à Koudougou, un atelier de réflexion stratégique pour définir des actions prioritaires pour les 5 prochaines années pour la promotion de l’hygiène et de l’assainissement dans les marchés, l’alimentation de rue et les cantines scolaires.

Dans son engagement à protéger les citoyens, la Ligue des consommateurs du Burkina (LCB) a organisé, les 16 et 17 décembre 2022 à Koudougou, un atelier de réflexion stratégique pour définir des actions prioritaires pour les 5 prochaines années (2023-2026) pour la promotion de l’hygiène et de l’assainissement dans les marchés, l’alimentation de rue et les cantines scolaires.

Selon le président de la LCB, Dasmané Traoré, le constat est que l’application des mesures d’hygiène et d’assainissement dans la plupart de ces marchés, restaurants et cantines ne semble pas être une priorité pour bon nombre de prestataires de biens ou de consommateurs. « Un tel comportement expose la santé du consommateur à des risques sanitaires et nous interpelle tous à l’actions pour trouver des solutions », a-t-il indiqué. La rencontre de Koudougou vise donc à doter la LCB, à l’issue des deux jours de travaux de réflexion, d’un plan d’actions devant orienter ses activités sur le terrain en vue de contrer certaines maladies.

Cela, à travers la promotion de l’hygiène et de l’assainissement dans les marchés, l’alimentation de rue, les cantines scolaires et dans les lieux de travail. Il s’agira, selon Dasmané Traoré, de faire un diagnostic de l’état des lieux du respect de l’hygiène et de l’assainissement dans les lieux de restauration et d’identifier les actions à mener dans le sens de contribuer à une amélioration.

Au nombre des structures prenant part à cette réflexion, il y a entre autres, RIKOLTO, une ONG internationale engagée pour la promotion d’une alimentation saine au Burkina, le Conseil national de l’agriculture biologique au Burkina Faso (CNABio), la mairie de Ouagadougou à travers son Département prospective, planification et études (DPPE) et son service d’hygiène, la direction de la nutrition ainsi que des restaurateurs.

La LCB a bénéficié de l’appui de RIKOLTO à travers son programme de promotion de l’alimentation saine dans les villes dénommé Good Food for Cities dont les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso au Burkina Faso et de Dakar et Thiès au Sénégal sont bénéficiaires. De l’avis de la directrice régionale de ce programme, Bernadette Ouattara, Good Food for Cities a pour objectif de mettre à la disposition des populations des villes ciblées, des aliments saints nutritifs, abordables, produits par des agriculteurs ouest africains.

Beyon Romain NEBIE