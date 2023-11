Log lift : Iron Biby fait Officier de l’Ordre de l’Étalon

Le burkinabè Iron Biby, de son vrai nom Cheick Ahmed Al-Hassan SANOU, champion du monde de log lift, a été fait, ce lundi dans la matinée, Officier de l’Ordre de l’Étalon. C’était à la faveur d’une audience avec le Président de la Transition, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORE.

« Aujourd’hui c’est une grâce et une bénédiction d’être reçu par Son Excellence Monsieur le Président de la Transition, Chef de l’État qui m’a beaucoup encouragé et félicité ; surtout pour avoir honoré les Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP) aux yeux du monde entier. Je pense que je vais continuer le travail », a déclaré Iron Biby après sa distinction honorifique.

Pour le nouvel Officier de l’Ordre de l’Étalon, « cette reconnaissance de la Nation est une invite à continuer à travailler et à défier les limites. En tant que fils de ce pays, c’est le moment de ne pas baisser les bras. La lutte continue à mon niveau. Je vais bosser dur pour représenter dignement le Burkina Faso », a-t-il soutenu.

Iron Biby a eu une pensée pour les Forces combattantes engagées sur le terrain. Il les a invitées à redoubler d’effort et à ne jamais baisser les bras : « On est avec eux et on les porte dans nos cœurs partout et à tout moment ».

En terme de perspectives, l’homme le plus fort du monde a rassuré « qu’il y a encore du jus pour continuer parce que les performances motivent mes frères Burkinabè à avancer et relèvent le moral de la population ».

En rappel, c’est le 21 octobre dernier, en Écosse, que l’athlète burkinabè a brisé un nouveau record au World log lift challenge dans la catégorie « Soulever de bûches ». Il a porté une charge de 230 kilogrammes, battant ainsi son propre record de 2021 à 229 kilos soulevés. Iron Biby totalise plus de dix (10) ans de carrière dans la compétition internationale et a été cinq (5) fois champion du monde et trois (3) fois record du monde Guinness.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso