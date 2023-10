Lutte contre la cybercriminalité : La BCLCC interpelle un usurpateur d’identité qui possédait une soixantaine faux comptes au nom du Président de la Transition

La Brigade Centrale de Lutte contre la Cybercriminalité (BCLCC) a annoncé ce jeudi 5 octobre l’arrestation ‘’d’un cyber escroc spécialisé dans l’usurpation d’identité suivie d’escroquerie, le faux et usage de faux aux moyens des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)’’.

Selon la brigade le présumé escroc, est âgé de 29 ans et de nationalité étrangère, il opérait à travers une soixantaine de faux comptes Facebook dénommés « capitaine Ibrahim Traoré » « Ibrahim Traoré » « Traoré Ibrahim » ou « capitaine Ib Traoré » proposait à ses victimes une aide financière pour financer leurs projets.

Outre ces pratiques, l’individus s’adonnait également au chantage et au proxénétisme via les Technologie de l’information et de la Communication à travers les comptes suivants : « Idrissa Koanda », « Joel KANCE », « Maneson Sawadogo », « Songné Ariane », « Elisabeth Kabore », « Charifatou Ouedraogo » et « Damso la Legende ». Il se chargeait aussi de recevoir des transactions mobiles money au profit d’autres acolytes résidants dans des pays voisins moyennant une commission de 5 % , a ajouté la BCLCC.

Le présumé escroc a été conduit devant le Procureur du Faso près le tribunal de Grande Instance Ouaga I pour répondre de ses faits.

Sidwaya.info