Lutte contre la poliomyélite : La contribution des journalistes sollicitée

Le ministère de la santé et de l’hygiène publique, en collaboration avec l’UNICEF, a organisé une rencontre d’informations, le vendredi 25 novembre 2022 à Ouagadougou, au profit des journalistes et bloggeurs. Les échanges ont porté sur la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite.

Le premier tour de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite aura lieu du 25 au 28 novembre 2022 au Burkina Faso. Ce sont 4 017 780 enfants de 0 à 59 mois qui seront vaccinés sur toute l’étendue du territoire national.

Le poliovirus extrêmement contagieux peut se transmettre par les déchets… Au Burkina Faso de 2019 à ce jour, 73 cas de poliovirus dont 72 cas de paralysie flasque aiguë et un cas environnemental ont été identifiés et confirmés dans 12 des 13 régions du Burkina répartis comme suit en 2019, un cas de paralysie flasque aiguë, en 2020, 69 cas et 3 cas en 2021.

Pour contrer la maladie, le ministère de la Santé et de l’hygiène publique, en collaboration avec l’UNICEF, a organisé une rencontre d’informations, le vendredi 25 novembre 2022 à Ouagadougou au profit des journalistes et bloggeurs. A l’occasion, l’adhésion des journalistes a été sollicitée pour la réussite de l’opération.

Aucun traitement n’existe encore contre la polio. Et les principaux signes de la polio sont la paralysie des membres inférieurs et l’attaque des muscles respiratoires. Cette dernière peut entrainer la mort. Alors, la vaccination reste le moyen efficace pour prévenir la maladie.

«En 2021, nous avons identifié un cas environnemental à Ouagadougou dans le district sanitaire de Nongr-Masson. Comme ce cas a été identifié, cela veut dire que ce type de virus circule dans notre pays. Pour protéger nos enfants et augmenter leur immunité contre ce type de virus, nous avons organisé une campagne de vaccination sur toute l’étendue du territoire national», a indiqué le conseiller de santé au service de la communication de la direction de la prévention par la vaccination au ministère de la santé, Vouanda Somé.

Malheureusement, a-t-il confié, le Burkina Faso a été certifié indemne du poliovirus sauvage depuis 2015, mais les récents cas enregistrés sont venus des pays limitrophes.

«Tout enfant quel que soit son statut vaccinal peut recevoir ce vaccin. Les gens doivent savoir que plus l’enfant reçoit plusieurs doses, cela augmente son immunité contre la maladie. Ce n’est pas pour les enfants qui n’ont pas reçu encore de vaccin. C’est pour tous les enfants quel que soit leur statut vaccinal », a-t-il dit.

Il a également rassuré que plusieurs doses de vaccins contre la poliomyélite ne sont pas nuisibles. Donc, il n’y a pas de risques de faire vacciner plusieurs fois un enfant. Pour les zones à forts défis sécuritaires, la campagne se poursuivra jusqu’au 29 novembre.

