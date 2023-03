Made In Africa Festival : la structure lance la IIe édition de ses activités

Made In Africa Festival, (MIAF) a lancé officiellement ses activités, le mercredi 1er mars 2023 à Ouagadougou. L’événement se tient en marge de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO).

Pour la célébration de l’Afrique dans toute sa diversité culturelle et artistique, la IIe édition du Made In Africa Festival se tient le 1er et le 2 mars 2023 à Ouagadougou. Elle est placée sous le thème : « Quelles contributions de la culture et des arts pour la facilitation des échanges et de l’intégration dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ? » A en croire le parrain, le président du Mouvement Endogène, Dr Harouna Kaboré, le thème abordé associe la culture comme moyen pour créer les bases de l’intégration africaine. Cela pour aider à mettre en place le commerce intra-africain à travers l’accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF). Il a ajouté que cette thématique est très intéressante, d’autant plus qu’elle traite l’économie dans toutes ses facettes.

Il a indiqué que les Petites et moyennes entreprises (PME) et les Petites et moyennes industries (PMI), permettent la transformation de nombreuses matières locales et que les chaines de valeurs sont au cœur des politiques de développement au niveau de l’Afrique et au niveau de l’agenda 2063 de l’Union africaine. M. Kaboré a également laissé entendre qu’il faut avoir un grand marché pour commercer et selon lui, il faut créer des conditions pour que les peuples africains puissent commercer entre eux. Le président du Mouvement Endogène a confié que l’intégration est importante et elle se fait en général avec un outil qui est la culture. « Les choses ne peuvent pas rester purement sur le volet mercantiliste, sans qu’il y ait quand même des partages » a-t-il expliqué. Pour cela, Il a indiqué que l’accord sur la propriété intellectuelle est essentiel afin qu’un cadre comme le MIAF permette à l’ensemble des acteurs de se défendre. Par ailleurs, il a souhaité que durant ces jours d’activités, le message de fond puisse passer, afin de rester debout face à l’adversité et de croire à l’avenir. Pour le représentant du patron de la cérémonie, le chef de division des règles d’origine, Didier Bonyène, Made In Africa est au cœur même du projet de l’accord de la ZLECAF. « Il se fonde sur le développement des échanges intra-africain et met un accent particulier sur l’importance des produits d’origine africaine pour le développement du commerce intra-africain », a-t-il fait comprendre. Quant au chargé de mission, représentant du ministère en charge de la communication, Etienne Sawadogo, il a salué l’engagement de MIAF. Pour lui, le projet a pour ambition de créer une fédération, une intégration en passant par le biais de la culture et des arts.

Evariste YODA

Drissa KOALA (Stagiaire)