Maroc-Burkina: la suppression du visa en vigueur

Dans sa quête permanente d’informations, Kantigui est tombé sur une note publiée, hier mardi 14 mars 2023, par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, informant de l’entrée en vigueur de la suppression du visa pour les passeports ordinaires entre le Burkina Faso et la République du Maroc. L’accord a été signé le 23 octobre 2020, à Dakhla au Maroc entre les deux pays et était en application provisoire depuis le 22 décembre 2020.

Cet acquis, à mettre à l’actif du dynamisme de la diplomatie burkinabè, que Kantigui salue à sa juste valeur, vient également traduire l’excellence des relations bilatérales entre le royaume chérifien et celui des Hommes intègres. Cette nouvelle donne, estime Kantigui, va aussi faciliter le trafic entre les deux Etats.

Stade municipal Issoufou-Joseph-Conombo : ces odeurs irrespirables !

Le week-end dernier Kantigui s’est rendu au stade municipal-Issoufou-Joseph Conombo pour suivre un match de football comptant pour les 16es de finale de la coupe du Faso. Dès l’entrée officielle du stade, Kantigui a eu l’envie de rebrousser chemin. En effet, juste à la porte d’entrée, des égouts situés à proximité dégagent une forte odeur nauséabonde au point de couper la respiration.

Selon les informations reçues par Kantigui, ces égouts n’étant pas curés dégagent ces odeurs en permanence. Mais, Kantigui n’était pas au bout de sa déception, car, même étant dans la tribune officielle, l’odeur des toilettes « embaumait » les spectateurs parce qu’elles ne sont pas nettoyées régulièrement. Kantigui invite donc la mairie de Ouagadougou, responsable de la gestion du stade, à l’assainir en curant régulièrement les égouts et en nettoyant les toilettes.

Violences racistes en Tunisie : retour volontaire des Burkinabè aujourd’hui

Kantigui a ouï dire qu’à la suite des violences perpétrées contre des subsahariens en Tunisie, des compatriotes burkinabè vont regagner leur bercail ce mercredi 15 Mars 2023, par vol spécial initié par l’ambassade du Burkina Faso à Tunis. En effet, selon une note que Kantigui a pu consulter, l’ambassade aurait convoqué, hier mardi 14 mars les candidats au retour volontaire dans ses locaux pour de plus amples informations.

Kantigui se souvient qu’à l’issue du Conseil des ministres en sa séance du vendredi 10 mars dernier, l’exécutif avait pris des dispositions pour faciliter le retour de 128 de nos compatriotes qui souhaitaient regagner leur terre natale, au regard de la situation de leur pays d’accueil. Kantigui salue cette initiative de la diplomatie burkinabè qui permettra de soulager ces compatriotes.

Lycée provincial de Yako : quel génie en veut aux filles « teint clair » ?

Un lundi pas comme les autres au lycée provincial polyvalent de Yako. Des courses poursuites suivies de cris plaintifs. C’est à ce spectacle que les jeunes filles « teint clair » de la classe de troisième du lycée provincial polyvalent de Yako ont été livrées dans la matinée du lundi 20 février 2023, alors que les enseignants s’activaient à dérouler le contenu de leurs programmes. Mais qui en veut à ces jeunes adolescentes ? Un génie assurément, selon un témoin de Kantigui qui dit être tombé sur un cas de cette scène rocambolesque.

En moins de deux heures, a-t-il raconté à Kantigui, ce sont plus de cinq jeunes filles qui ont été successivement contraintes par leur « dérangeur » à abandonner les salles de classe, entrainant du coup la suspension des activités pédagogiques sur l’ensemble du bâtiment abritant les trois classes de troisième. Au regard des conséquences que ce phénomène insolite pourrait avoir sur ces futurs candidats au BEPC, Kantigui souhaite une solution à cette situation. Lui qui sait que des situations similaires se sont déjà produites dans d’autres établissements se demande où peut-on trouver la solution. Est-ce auprès des autorités coutumières ? s’interroge-t-il.

Sanguié : des promoteurs immobiliers convoitent plus de 350 ha de terre

Selon des informations parvenues à Kantigui, des manœuvres sont en cours pour une opération d’accaparement de terres sur des vastes superficies dans le village de Séboun à quelques encablures de Réo, chef-lieu de la province du Sanguié. En effet, selon la source de Kantigui, cette opération concernerait plus de 350 hectares de terre et ce sont les opérateurs immobiliers qui sont derrière cette manœuvre.

Des démarches auraient été entamées discrètement par ces sociétés immobilières auprès de propriétaires terriens de la localité par l’entremise d’un résident sans aucune large consultation des populations, comme cela est recommandé, et dont la complicité est pointée du doigt aujourd’hui. Malheureusement, pour ce complice et ses acolytes, il y a eu fuite et l’information a atterri dans des milieux manifestement hostiles à ce genre de pratiques qui poussent les familles à brader leurs terres, a fait savoir l’interlocuteur de Kantigui.

Aux dernières nouvelles, toujours selon la source, une forte mobilisation des jeunes du Sanguié est en cours et prévoit d’user de tous les moyens pour empêcher ce qu’ils qualifient de forfaiture. Kantigui invite les autorités à se pencher sur ce phénomène qui menace dangereusement la paix sociale dans la zone.

Kantigui

kantigui2000@gmail.com (+226) 25 31 22 89