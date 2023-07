Mines artisanales : Plus de 500 participants attendus à la 2e édition de la journée de l’artisan minier

Prévue les 21 et 22 juillet prochain dans la région du Sud-Ouest à Gaoua, la Journée de l’artisan minier (JAM) se tiendra cette année sous le thème : « Exploitation minière artisanale : quels mécanismes pour une formalisation des exploitants afin d’améliorer les retombées socio-économiques du secteur ? ».

Tribune d’expression et d’échanges entre tous les acteurs de la chaine de valeurs des exploitations minières artisanales et semi mécanisées et à la promotion des bonnes pratiques, l’événement réunira plus de 500 participants, selon les prévisions du ministère en charge des Mines.

