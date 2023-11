Mines et carrières : le gouvernement burkinabé retire les permis d’exploitation des mines de Perkoa, Guiro, Yéou et Kalsaka

Les autorités de Transition ont autorisé ce mercredi 8 novembre 2023 le retrait des permis d’exploitation des mines de quatre mines. Il s’agit de celles de Perkoa, Guiro, Yéou et Kalsaka.

« Après la crise qui a secoué la mine de Perkoa et malgré les efforts d’accompagnement de l’Etat, la mine n’a pu reprendre ses travaux. En novembre 2022, la justice a ordonné la liquidation de la société Nantou Mining et les dispositions du code minier, en son article 99, nous permettent de retirer le permis pour un nouveau preneur », a expliqué le ministre en charge des mines, Simon Pierre Boussim.

Concernant la mine de Guiro, le ministre a indiqué, elle n’a plus connu d’exploitation depuis 2018. « A cela, s’ajoutent le non-paiement des taxes et redevances, et la fraude dans la commercialisation de l’or dont la société s’est rendue coupable. Son permis retiré sera mis à la disposition de l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire ( l’APEC ) pour la relance des activités ».

Il a ajouté que la mine de Yéou, n’a pas connu une exploitation de 2015 à 2017. « La demande de renouvellement du permis incomplète, a été jugée irrecevable » a-t-il précisé.

Quant a la mine de Kalsaka « elle est restée aussi inexploitée depuis qu’elle a été rétrocédée au groupe Baladji », selon le ministre, ce sont entre autres les raisons qui expliquent le retrait de ces permis d’exploitation.

Sidwaya.info