Ministère en charge de l’agriculture : Ismaël Sombié installé

Le commandant Ismaël Sombié a été officiellement installé ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, par le Secrétaire général du gouvernement, Jacques Sosthène Dingara, le mardi 27 juin 2023, à Ouagadougou.

La tâche de conduire le combat pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso incombe désormais au nouveau ministre Ismaël Sombié. Il a été officiellement installé à la tête du ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le mardi 27 juin 2023 à Ouagadougou, par le Secrétaire général du gouvernement, Jacques Sosthène Dingara. Nommé le 25 juin dernier, il succède à Dr Dénis Ouédraogo qui pilotait ce département depuis 8 mois. Le nouveau ministre Ismaël Sombié a gratifié le Président de la Transition, Ibrahim Traoré, pour le choix porté sur sa personne pour diriger ce ministère. M. Sombié a reconnu que la mission est certes exaltante, mais a souhaité un engagement de tous ses collaborateurs pour la mise en œuvre des différents politiques et programmes afin de relever les défis du département.

Il a remercié son prédécesseur, Dr Dénis Ouédraogo, pour avoir ajouté de la terre à la terre durant son magistère. Le ministre sortant, Dénis Ouédraogo, a lui aussi remercié le chef de l’Etat pour cette confiance ainsi qu’à ses collaborateurs pour leur soutien durant cette expérience qu’il a acquise. Il a invité le nouveau ministre à poursuivre les chantiers déjà entamés et à prendre à « bras-le-corps » les projets structurants qui renforceront le visage du secteur agricole burkinabè permettant d’atteindre dans une perspective, la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Parmi les actions, il a mentionné les activités relatives à l’usine de production d’engrais de Koupèla. Au-delà de cette unité qui est fonctionnelle, M. Ouédraogo a souligné que des démarches ont été entamées pour bénéficier d’un nouveau mécanisme de financement afin d’éviter l’endettement de l’Etat burkinabè d’un montant variant entre 400 milliards et 500 milliards FCFA. Jacques Sosthène Dingara a rappelé au ministre Sombié qu’il est appelé à un gouvernement de combat au service du peuple qui, du reste, a de nombreuses attentes à combler.

Imelda BATIONO (Stagiaire)