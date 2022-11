Ministère en charge de l’urbanisme : Mikaïlou Sidibé aux commandes

Le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres, Jacques Sosthène Dingara, a installé, officiellement, le ministre de l’Urbanisme, des Affaires foncières et de l’Habitat, Mikaïlou Sidibé, dans ses fonctions, le lundi 14 novembre 2022, à Ouagadougou.

Faisait suite au remaniement du gouvernement de la Transition, le 9 novembre dernier, Mikaïlou Sidibé a été nommé ministre de l’Urbanisme, des Affaires foncières et de l’Habitat. Il a été officiellement installé, le lundi 14 novembre 2022, à Ouagadougou, dans ses nouvelles fonctions par le Secrétaire général (SG) du gouvernement et du conseil des ministres, Jacques Sosthène Dingara. Pour le SG, cette nomination de M. Sidibé à la tête du département en charge de l’habitat témoigne de la confiance placée en lui et aussi des grandes responsabilités à assumer dans la vie de Nation. M. Dingara lui a rappelé que le gouvernement de combat est en marche et il doit être, non seulement, au service du peuple mais aussi de travailler à satisfaire les attentes des populations. A entendre SG, le ministre Mikaïlou Sidibé est appelé à mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d’urbanisme, des affaires foncières et de l’habitat à travers une gouvernance exemplaire. Il a, en outre, relevé que la reconquête du territoire doit se faire avec tous les Burkinabè.

Le nouveau ministre, après son installation, a exprimé sa gratitude aux plus hautes autorités pour le choix porté sur sa personne. « Je voudrais les assurer de mon entière disponibilité à les accompagner dans cette noble et exigeante mission de sauvegarde et de restauration du territoire national », a déclaré M. Sidibé. A l’en croire, le contexte sécuritaire avec ses conséquences néfastes est venu s’ajouter des défis liés à la question foncière de façon particulière et généralement à la problématique de la gestion de la terre en lien avec la démographie et les effets des changements climatiques. « Cette situation génère parfois des conflits et menace la cohésion sociale et le vivre-ensemble », a-t-il déploré. Aux dires de Mikaïlou Sidibé, cette position impose plus de solidarité et de cohésion, d’engagement etc. afin d’apporter une réponse à la satisfaction des besoins des populations. Et cela, à son avis, passe « nécessairement » par un dialogue soutenu et continu entre tous les acteurs concernés. Il a signifié qu’en plus des initiatives urgentes à entreprendre par le département, il faudra réussir à poser des bases solides qui vont servir de tremplin pour des solutions durables. De ce fait, le ministre a invité ses collaborateurs à se mobiliser pour plus de résultats, car les attentes des populations l’exigent.

Aly SAWADOGO

Sidwaya.info