Ministère saoudien du Hajj et de la Omra : L’identité médiatique lancé sous le slogan « Proclamer le Hajj aux gens »

L’identité médiatique unifiée pour la saison du Hajj de 2023 a été lancée sous le slogan « Proclamer le Hajj aux gens ». En effet, le ministère du Hajj et de la Omra l’a lancé via ses quinze comptes sur les plateformes de médias sociaux pour s’harmoniser avec l’appel de Allah aux prophètes de l’Islam d’inviter les musulmans du monde entier à accomplir l’obligation islamique de pèlerinage.

L’identité médiatique vise à confirmer les valeurs du Royaume dans la direction du monde islamique, à enrichir l’expérience des pèlerins d’une manière qui réalise les objectifs de Saudi Vision 2030 et à souligner les efforts du ministère du Hajj et de la Omra dédiés aux pèlerins qui voyagent de loin faire ce voyage sacré.

L’identité médiatique du Hajj de cette année présente le ministère et ses rôles dans la gestion de la saison, l’éducation des pèlerins sur les rituels du Hajj et les informe sur les services, les procédures et les comportements corrects pendant le voyage du Hajj dans tous les domaines dans 14 langues internationales différentes.

Le lancement de l’identité médiatique coïncide avec l’arrivée des premiers vols de pèlerins en provenance des pays du monde à l’aéroport international King Abdulaziz de Djeddah et à l’aéroport international Prince Mohammad bin Abdulaziz de Médine.

Source : SPA