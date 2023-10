Mois de consommons local 2023 : la souveraineté nationale dans les assiettes

La IVe édition du « Mois de consommons local (MCL4) » se tient, du 12 au 14 octobre 2023, sur le site du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO), à Ouagadougou. Avec pour thème, « Quelles stratégies pour stimuler la consommation des biens et services locaux dans l’espace UEMOA ? », le gouvernement entend atteindre le développement endogène, par le biais de la consommation des produits « made in Burkina ».

Depuis 2020, le mois d’octobre, « mois du consommer local », est institué dans l’espace UEMOA ». Au Burkina Faso, la IVe édition du Mois de consommons local (MCL4) se tient, du 12 au 14 octobre 2023, à Ouagadougou, sur le thème : « Quelles stratégies pour stimuler la consommation des biens et services locaux dans l’espace UEMOA ? ». L’évènement est commémoré simultanément avec la Ve édition de la Journée mondiale du coton (JMCC5), sur le site du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO). L’objectif de cette célébration est d‘accroître davantage le niveau de consommation des produits locaux afin de promouvoir le développement endogène, gage d’une véritable souveraineté nationale. Selon les initiateurs de l’évènement, c’est une tribune pour promouvoir la production et la consommation des produits « made in Burkina ». Il s’agit également pour eux, entre autres, d’encourager la transformation et la commercialisation des produits locaux, de valoriser les résultats de la recherche à travers la promotion des brevets. A cet effet, il se tient sur le site du SIAO, en plus des ateliers thématiques, un « Salon made in Burkina ». Il est question, à ce sujet, d’une exposition- vente de produits locaux certifiés et labellisés. Le Secrétaire général (SG) du gouvernement, Jacques Sosthène Dingara, au nom du Premier ministre, parrain de la cérémonie, a salué le changement de paradigme de la dynamique du gouvernement en termes de modèle économique, orienté désormais vers celui du développement endogène.

A ce titre, il a invité les Burkinabè à faire de la production, la transformation et la consommation des produits et services locaux leur priorité, seule opportunité d’une réelle indépendance économique. « Conscient de l’importance des potentialités des produits et services locaux dont regorge le Burkina Faso pour l’économie nationale, le gouvernement burkinabè ne ménage aucun effort pour entreprendre des initiatives pour la promotion de ces produits », a-t-il relevé. Concernant les mesures d’incitation à la consommation des produits locaux, le SG du gouvernement a confié que plus de 483 000 000 000 F CFA du budget national ont été consacrés aux achats institutionnels des produits locaux pour la période 2017 au premier semestre 2023. A cela, M. Dingara a ajouté l’initiative « Consommons local » qui a retenu plus d’une cinquantaine de centres commerciaux des villes de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et de Koudougou pour la phase pilote, dont l’objectif est de disposer de rayons spécifiques dédiés à la distribution des produits locaux.

Stimuler par la labélisation

Ensuite, à propos de la promotion du « made in Burkina », il a listé la labélisation du pagne Faso Dan Fani, le Kôkô Dunda, le beurre de karité, le poulet bicyclette et le chapeau de Saponé. « Il faut ajouter les 100 produits certifiés et 1 000 produits certifiés à coût partagé à la norme nationale NBF », a-t-il précisé. Enfin, s’agissant des mesures règlementaires, Jacques Sosthène Dingara est revenu sur la prise du décret du gouvernement portant promotion du port généralisé du Faso Dan Fani et du Kôkô Dunda avec une phase pilote pour cette rentrée scolaire 2023-2024 dans les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Sabou. « Les potentialités existent, des mesures sont prises pour la promotion des produits locaux, mais pour faire du mot d’ordre ‟ Consommons burkinabè” une réalité, le concours et l’adhésion de tous restent fortement attendus et cela doit être un devoir citoyen au regard des enjeux qui y sont attachés », a-t-il insisté.

Miser sur les alimentations et surfaces de vente

Le SG du ministère en charge du commerce, Fidèle Ilboudo, a indiqué que pour le compte de la phase pilote I de l’initiative « Consommons local », cinq prix nationaux et neuf régionaux ont été décernés à des alimentations qui ont consacré leurs rayons aux produits « made in Burkina ». Quant au représentant des parrains, le styliste, François 1er, il s’est réjoui de la dynamique enclenchée par les premières autorités. « Nous avons refusé de valoriser nos propres produits en les transformant pour consommer des produits exotiques faits à base de nos produits comme matières premières. Nous vendions le coton pour importer le fil et le tissu, le beurre de karité pour importer les produits cosmétiques pour ne citer que cela », a-t- il déploré.

Mariam OUEDRAOGO mesmira14@gmail.om