Mondial-2023 de football : une édition suivie par deux milliards de téléspectateurs

En battant l’Angleterre, championne d’Europe en titre, en finale à Sydney, l’Espagne remporte sa première Coupe du monde féminine. Co-organisée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, cette compétition a été, selon le président de la FIFA Gianni Infantino, « la meilleure, la plus belle et la plus grande Coupe du Monde Féminine de tous les temps ». Puisque cette Coupe du Monde Féminine 2023 a été suivie par des millions de spectateurs dans les deux pays et téléspectateurs dans le monde. « Nous avons accueilli près de deux millions de spectateurs dans des stades combles, tandis que deux milliards de téléspectateurs du monde entier ont suivi la compétition devant leur écran. Je dis bien la compétition – pas uniquement leur équipe. C’est un sport fantastique et spectaculaire, et les gens l’adorent », a-t-il affirmé, ajoutant « Cette édition restera avant-gardiste, non seulement en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais aussi dans le monde entier ». En dépit de la victoire de l’Espagne, le football féminin est toujours dominé par les États-Unis qui ont remporté quatre fois le mondial (1991, 1999, 2015 et 2019).

A.K