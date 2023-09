Mondiaux d’athlétisme: Hugues Fabrice Zango de retour au bercail avec sa médaille d’or

Le champion du monde de triple saut, Hugues Fabrice Zango, est arrivé, le samedi 23 septembre 2023, à Ouagadougou ,où il est venu présenter sa médaille d’or au peuple burkinabè depuis sa réussite le 21 août dernier à Budapest. Il a confié aux journalistes qu’après les Jeux olympiques de Paris en 2024, son aventure s’arrêtera pour ce qui est des olympiades.

Hugues Fabrice Zango, le champion du monde du triple saut, est enfin de recours au bercail. Sacré lors des mondiaux de Budapest en Hongrie le 21 août dernier, le triple sauteur n’avait pas pu venir présenter sa médaille au peuple Burkinabè à cause d’un calendrier très chargé. C’est chose faite depuis le samedi 23 septembre dernier, en début d’après-midi où l’athlète a été accueilli par de nombreux supporters à sa descente d’avion.

En début de soirée, ce même jour, le champion du monde était face aux journalistes pour une conférence de presse au cours de laquelle il a évoqué son avenir et ses projets. « Après les olympiades de Paris 2024, pour moi ce sera fini. Entre deux olympiades, il y a 4 ans et c’est sûr que je ne vais pas aller à Los Angeles en 2028 (où doit se dérouler les JO de 2028). Après les Jeux de 2024, peut-être que je ferai une année ou deux, ou pas du tout. Je n’en sais rien encore », a laissé entendre Hugues Fabrice Zango.

Il a remercié Dieu, ses parents, ses amis, l’Etat burkinabè, le ministère des Sports, le Fonds d’appui pour la promotion des sports et des loisirs, le CNOSB, la fédération burkinabè d’athlétisme, tous ses soutiens moraux et financiers… qui lui ont permis d’être là où il se trouve actuellement. Il a eu aussi une pensé au président de la Fédération burkinabè d’athlétisme, Frédéric Sidibé, décédé pendant qu’il remportait sa médaille d’or. Pour le champion du monde du triple saut, même s’il arrête sa carrière, il ne tournera pas totalement dos à l’athlétisme.

Il promet rester aux côtés de ses petits frères qui ont envie de suivre ses pas. « J’adore mes petits qui veulent exceller. J’adore rendre service à mon pays. Le combat va continuer car c’est l’année prochaine que ça va se jouer », a-t-il indiqué. Avant d’insister sur l’impact de ses résultats sur les différentes couches de la société : « Lorsque que je gagne et que des FDS que j’ai eu à visiter lors de mes précédents passages au Burkina, me disent qu’ils sont vraiment contents et que cela les galvanise au front pour lutter contre le terrorisme, c’est de la magie du sport. Lorsque je gagne et qu’une petite fille de 8 ans me promet de bien travailler à l’école et d’écouter ses parents pour devenir comme moi, c’est de la magie dans le sport ».

Un projet en gestation

Aussi, le doctorant en génie électrique a dévoilé aux journalistes un pan de ses projets à court terme. « Nous allons lancer un projet qui comporte plusieurs volets et qui demandera du financement en espérant que de bonnes âmes soucieuses de la future génération veuillent bien nous soutenir. L’un des volets concerne l’organisation d’une caravane. Nous l’avons nommée la caravane des Jeux olympiques (JO) que nous espérons pérenne et quadriennale donc, une fois chaque olympiade (l’année des jeux) », a expliqué Hugues Fabrice Zango.

Cette caravane, aux dires de l’athlète, se tiendra entre janvier et juin 2024 en six étapes à travers Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou. La caravane ciblera des lycées et collèges, des universités etc., avec des cadeaux à l’appui qui pourront motiver les élèves. L’idée, a-t-il poursuivi, est de réunir à chaque étape une dizaine d’écoles et chaque école va rassembler une équipe de six participants.

« Nous avons choisi les disciplines représentatives de notre sport actuellement à savoir le saut, le vélo, le sprint, l’haltérophilie, un quizz et le rampé…. Chaque équipe va aligner un seul concurrent par épreuve et à la fin de chaque épreuve, on va juste effectuer le classement du 1er au dernier. Le 1er aura dix points et le dernier un point », a expliqué Hugues Fabrice Zango. Pour lui, la finalité est de désigner l’école qui gagnera avec l’ensemble de ses six participants.

Avec la caravane des JO, les organisateurs songeront également à confectionner des maillots pour permettre à la population Burkinabè de soutenir le mouvement olympique en épousant ses valeurs. Sur les maillots, a affirmé, Hugues Fabrice Zango, seront diffusés des messages qui colleront aux réalités d’aujourd’hui. « C’est un maillot qui sera designer avec les anneaux olympiques et quelques sports représentatifs, avec un mot qui nous parle par rapport à notre situation. Les recettes serviront à soutenir certains athlètes, à financer des projets structurants pour la relève… », a dévoilé le champion du monde.

Le dernier volet du projet, a souligné Zango, va consister à proposer une immersion, sous forme de capsule vidéo de 5 minutes, sur la préparation de certains athlètes burkinabè qui prétendent à la qualification olympique ou ceux qui sont déjà qualifiés à l’image de lui et Marthe Koala. « Plusieurs fois dans l’année, nous allons les proposer au public jeune en espérant que cela puisse motiver davantage la jeunesse à pouvoir suivre les Jeux olympiques à la télévision. Il nous faut des sponsors pour réaliser cela. Car, nous comptons impacter 25 000 jeunes », a plaidé Hugues Fabrice Zongo.

Adama SALAMBERE