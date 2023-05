Musée du site du mausolée de l’empereur Qinshihuang : Une des grandes découvertes archéologiques du XXe siècle  

Le Musée du site du mausolée de l’empereur Qinshihuang situé dans le district de Lintong dans la ville de Xi’an, province du Shaanxi constitue l’une des plus grandes attractions touristiques de la province. Dans le cadre de leur voyage dans la province du Shaanxi, les participants au CIPCC 2023 ont visité le site.

Après Yan’an, les participants au programme de formation du Centre international de presse et de communication de la Chine (CIPCC) ont poursuivi leur périple dans la province du Shaanxi à Xi’an.

Là, ils ont visité le musée du site du mausolée de l’empereur Qinshihuang situé dans le district de Lintong.

C’est une véritable attraction touristique qui comprend le musée des guerriers en terre cuite et le parc du site du mausolée de l’empereur Qinshihuang.

Le mausolée de Qin Shi Huang, premier empereur d’une Chine unifiée, est le plus grand mausolée souterrain au monde. C’est sur ce site archéologique découvert en 1974 que Qin, premier unificateur de la Chine, mort en 210 av. J.-C., repose entouré d’une armée d’au moins 8000 guerriers en terre cuite.

Ces personnages, tous différents, avec leurs chevaux, leurs chars et leurs armes, sont des chefs-d’œuvre de réalisme, qui constituent aussi un témoignage historique inestimable.

Ce site est réputé comme la « huitième merveille du monde », « l’une des grandes découvertes archéologiques du XXe siècle » et le « symbole spirituel de la civilisation chinoise ».

Le musée a été répertorié parmi le premier groupe de sites historiques et culturels majeurs protégés au niveau national par le Conseil d’État, puis parmi le premier groupe de sites en Chine inclus dans la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Au cours des 40 années écoulées depuis sa découverte, le mausolée de Qin Shi Huanga reçu plus de 270 chefs d’État et de gouvernement étrangers, ainsi que plus de 100 millions de visiteurs au pays et à l’étranger.

Le nombre de visiteurs a été limité à 60 000 par jour en raison du nombre élevé de touristes. L’entrée au musée est libre pour les adolescents et les personnes âgées de plus de 60 ans.

Les guerriers en terre cuite ont été exposés dans plus de 40 pays et 170 villes, devenant une incarnation de la glorieuse civilisation de la Chine ancienne ainsi qu’un messager des échanges culturels.

Nadège YAMÉOGO