« Nous avons fourni les preuves. C’est au gouvernement de peser ces preuves pour voir la conduite à tenir. Et nous, nous en tenons à sa décision », a déclaré le secrétaire général adjoint de la coordination CGT-B/ONEA, Wendlassida Olivier Yaméogo à l’issue d’une rencontre ce lundi entre la CGT-B/ONEA et une délégation gouvernementale.

La structure syndicale conteste la nomination de Adama Traoré à la tête de l’ONEA.

Lors de la première rencontre, le ministre d’Etat, Bassolma Bazié a demandé à ses hôtes du jour et toute personne ou structure tierce des preuves incriminant Monsieur Traoré.

« Ce sont ces différentes preuves que nous avons synthétisées à la demande du ministre chargé de la Fonction publique, pour les remettre ce matin à la délégation du gouvernement » a expliqué Olivier Yaméogo.

Selon le ministre en charge de la fonction Publique Bassolma Bazié ‘’ la confiance n’exclut aucunement le contrôle’’.

Il a par ailleurs assuré que les documents transmis, feront l’objet d’une analyse en complément du travail de vérification déjà entamé.

En plus du ministre d’Etat la délégation, était composée du ministre de l’Environnement, de l’Eau, et de l’Assainissement, Roger Baro, de celui en charge de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, du Secrétaire général du Gouvernement, Jacques Sosthène Dingara et du Directeur de Cabinet du Président de la Transition, Martha Céleste Anderson Dekomwin Médah.

