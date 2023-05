Nuit des Partenaires : une soirée d’honneur pour les contributeurs de la SNC

La nuit des partenaires de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) a eu lieu, le vendredi 5 mai 2023 à la maison de la Culture Mgr Anselm-Titianma-Sanon. La cérémonie a rassemblé des représentants gouvernementaux, des partenaires de l’événement, des artistes et des autorités administratives.

La 20e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) a fermé ses portes, le samedi 6 mai 2023. Après une semaine de festivités culturelles, les organisateurs ont initié, le vendredi 5 mai 2023, une soirée spéciale pour honorer les différents partenaires qui ont soutenu l’événement et contribué à son « succès ». A l’occasion, le directeur général de la Loterie nationale burkinabè (LONAB), sponsor officiel, Ibrahim Ben Harouna Zarani, a remercié le Comité national d’organisation (CNO) de la SNC pour « la marque de respect et de confiance » en associant l’image de son institution à cette SNC Bobo 2023. Il a exprimé sa satisfaction en tant que sponsor officiel de cette biennale culturelle. Selon le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, les contributions de diverses natures des différents partenaires à cette SNC s’élèvent à environ 300 000 000 F CFA. « Vos contributions ont permis au comité national d’organisation de supporter les charges multiples liées à l’organisation de la SNC 2023 », s’est-il adressé aux partenaires. Pour lui, cette nuit des partenaires se veut le lieu du témoignage de la reconnaissance du CNO à tous ceux qui ont contribué à l’organisation de cette édition. L’un des moments forts de la soirée, présidée par le directeur de cabinet du président du Faso, le capitaine Martha Celeste Anderson Dekomwin Medah, représentant le président du Faso, a été la remise d’attestations de reconnaissance aux partenaires qui ont contribué au succès de la SNC. Plusieurs d’entre eux ont été récompensés pour leur sollicitude. Il s’agit entre autres des Editions Sidwaya, de la LONAB, de la RTB, de la Générale des assurances, de Elitis, de Idéale, de Vimma, de TotalEnergies, de Canal plus et du groupe EBOMAF qui était le parrain de la soirée. La nuit des partenaires a été également marquée par des prestations artistiques de musiciens locaux et un défilé de mode mettant en vedette des créations de couturiers locaux. – Noufou NEBIE Nuit des Partenaires Une soirée d’honneur pour les contributeurs de la SNC La nuit des partenaires de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) a eu lieu, le vendredi 5 mai 2023 à la maison de la Culture Mgr Anselm-Titianma-Sanon. La cérémonie a rassemblé des représentants gouvernementaux, des partenaires de l’événement, des artistes et des autorités administratives. La 20e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) a fermé ses portes, le samedi 6 mai 2023. Après une semaine de festivités culturelles, les organisateurs ont initié, le vendredi 5 mai 2023, une soirée spéciale pour honorer les différents partenaires qui ont soutenu l’événement et contribué à son « succès ». A l’occasion, le directeur général de la Loterie nationale burkinabè (LONAB), sponsor officiel, Ibrahim Ben Harouna Zarani, a remercié le Comité national d’organisation (CNO) de la SNC pour « la marque de respect et de confiance » en associant l’image de son institution à cette SNC Bobo 2023. Il a exprimé sa satisfaction en tant que sponsor officiel de cette biennale culturelle. Selon le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, les contributions de diverses natures des différents partenaires à cette SNC s’élèvent à environ 300 000 000 F CFA.

« Vos contributions ont permis au comité national d’organisation de supporter les charges multiples liées à l’organisation de la SNC 2023 », s’est-il adressé aux partenaires. Pour lui, cette nuit des partenaires se veut le lieu du témoignage de la reconnaissance du CNO à tous ceux qui ont contribué à l’organisation de cette édition. L’un des moments forts de la soirée, présidée par le directeur de cabinet du président du Faso, le capitaine Martha Celeste Anderson Dekomwin Medah, représentant le président du Faso, a été la remise d’attestations de reconnaissance aux partenaires qui ont contribué au succès de la SNC. Plusieurs d’entre eux ont été récompensés pour leur sollicitude. Il s’agit entre autres des Editions Sidwaya, de la LONAB, de la RTB, de la Générale des assurances, de Elitis, de Idéale, de Vimma, de TotalEnergies, de Canal plus et du groupe EBOMAF qui était le parrain de la soirée. La nuit des partenaires a été également marquée par des prestations artistiques de musiciens locaux et un défilé de mode mettant en vedette des créations de couturiers locaux.

Noufou NEBIE