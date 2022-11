Ouagadougou : la Police municipale ferme cinq maquis pour « nuisance sonore »

A travers une publication sur sa page Facebook, la police municipale de Ouagadougou a annoncé ce lundi 28 novembre, avoir fermé cinq maquis dans les arrondissements n°3 et 4 de la commune, le weekend dernier.

La police municipale reproche à ces maquis d’être coupable de nuisances sonores et d’atteintes aux bonnes mœurs.

« Ces fermetures font suite aux plaintes des citoyens riverains qui subissaient des nuisances diverses et à des mises en demeure restées sans suite. », indique la publication.

En plus de ces « infractions », les débits de boissons épinglés ne disposaient pas de documents adéquats à l’ouverture conformément à la réglementation en vigueur.

Par ailleurs, la police municipale invite les promoteurs de débits de boissons au respect strict de la loi 09-79 du 7 Juin 1979 régissant les débits de boissons et de l’arrêté 97-031 de la commune de Ouagadougou prescrivant la lutte contre les nuisances sonores.

sidwaya.info