Planification familiale : L’ONG « SOS/JD » pose la problématique de la gestion des données

L’organisation SOS/Jeunesse et Défis (SOS/JD) a organisé un atelier d’échanges sur les enjeux de la disponibilité des données de la planification familiale au Burkina Faso le jeudi 21 septembre 2023 à Ouagadougou.L’atelier a réuni 17 acteurs du domaine durant 24h.

L’organisation SOS/Jeunesse et Défis (SOS/JD) veut assurer un meilleur suivi et une visibilité des financements de la Planification familiale (PF) au Burkina Faso.

Pour ce faire, elle a réuni à Ouagadougou ce jeudi 21 septembre 2023, différents acteurs de la collecte des données, des agents du ministère en charge de la Santé et certains acteurs de la société civile afin d’échanger sur les enjeux de la disponibilité des données de la PF au Burkina Faso.

Au cours de l’atelier, les échanges ont, entre autres, porté sur « la présentation de l’état des lieux de la disponibilité des données de la planification familiale » et « l’identification d’approches innovantes de collecte de données de planification familiale ».

Selon le responsable de plaidoyer et communication de « SOS/JD », Etienne Koula, l’objectif recherché est d’identifier des approches innovantes de collecte afin de renseigner un outil de collecte et de suivi en ligne appelé « cadre commun » avec l’appui de leur partenaire, PAI.

A l’entendre, il y a une avancée remarquable en matière d’engagements financiers, programmatiques, politiques et sociaux « mais force est de constater l’insuffisance de capitalisation dans le domaine, d’où la nécessité de mutualiser les efforts pour assurer un bon suivi de tout le processus ». D’où la nécessité de travailler à un meilleur suivi et une visibilité autour des financements sur la PF qui, a-t-il noté, contribue à hauteur de plus de 30% à la réduction de la mortalité maternelle.

« L’accès à l’information sur la PF permet aux citoyens de mieux planifier leur vie. L’argent du contribuable finance la PF, il a donc besoin de comprendre comment cet argent est utilisé et pour quel but », a insisté M. Koula.

La tenue de cet atelier est donc le lieu, a-t-il dit, d’échanger et voir comment faire pour avoir des données crédibles et de qualité pour servir de plaidoyer et de prise de décision

« Nous avons convenu de renforcer le mécanisme de collecte parce qu’il y a des données assez difficile à avoir », a ajouté le responsable plaidoyer et communication de « SOS/JD », Etienne Koula.

Pour le docteur Mathieu Bougma qui s’est entretenu avec les participants de l’atelier sur l’état des lieux de la disponibilité des données de la planification familiale, l’un des enjeux de la disponibilité desdites données tient à leur crédibilité et à leur qualité, toute chose qui, de son avis, aidera les gouvernants dans la prise de décisions éclairées.

Il a également expliqué qu’il existe plusieurs sources de production de données et cette rencontre pourrait aider à coordonner lesdites données afin qu’elles soient davantage probantes.

« Cette coordination pourrait servir pour des analyse et de traitement plus fiables. Ils pourraient aussi servir dans les plaidoyers pour les mobilisations des ressources et justifier l’utilisation de ces ressources », a-t-il conclut.

SOS/Jeunes et Défis est une ONG burkinabè qui agit pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive au niveau des jeunes.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info