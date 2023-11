« Poly Art Museum » de Pékin : L’un des musées les plus modernes de la Chine continentale

Dans le cadre du Forum des médias sur la Ceinture et la route initié par le Quotidien du peuple, les participants ont visité le « Poly Art Museum » de Pékin.

Il est reconnu que la Chine dispose de l’une des cultures les plus anciennes et des plus riches dans le monde. Et, le « Poly Art Museum » de Pékin en est un exemple palpable. Créé avec l’approbation de l’autorité nationale des reliques culturelles en décembre 1998 et officiellement ouvert au monde extérieur en décembre 1999, le « Poly Art Museum » est le premier musée en Chine financé par China Poly Group Co., Ltd.

Son objectif est de perpétuer l’excellente culture et l’art traditionnels de la nation chinoise, de sauver et de protéger les précieuses reliques culturelles de la patrie perdues à l’étranger et de promouvoir la construction d’une culture d’entreprise.

Grâce au Quotidien du peuple, les participants au Forum de coopération des médias sur la ceinture et la route ont visité le musée qui dispose de trois salles d’exposition thématiques. Parmi elles, l’« Exposition de l’art du bronze chinois ancien » qui a été officiellement ouverte au public en décembre 1999 et qui présente plus de 150 trésors en bronze du début de la dynastie Shang à la dynastie Tang (environ du 16ème siècle avant JC au 9ème siècle après JC), montrant le charme de l’ancienne civilisation chinoise du bronze. Au nombre des trésors en bronze on peut citer Shenmian, Wang Zuo Zuo Shouding, Phoenix Bird Dazun, Sui Gong, Rongsheng Chime, etc. qui sont tous des produits rares et isolés dans le monde.

L’« Exposition spéciale d’une statue en bronze représentant une tête d’animal à Yuanmingyuan » a été lancée en mai 2000. Quatre des 12 têtes d’animaux du zodiaque de Yuanmingyuan sont exposées : tête de vache, tête de tigre, tête de singe et tête de cochon.

L’« Exposition d’art de statues bouddhistes sculptées sur pierre de Chine ancienne » a été lancée en décembre 2000 et présente plus de 40 statues de Bouddha sculptées dans la pierre, datant de la dynastie du Nord jusqu’à la dynastie Tang (du Ve au VIIIe siècle après J.-C.). Elle décrit le style de l’art bouddhiste chinois à son apogée.

Parmi les statuts exposés, les journalistes ont pu voir un lot de statues de Bouddha sculptées à Qingzhou et Shandong pendant les dynasties du Nord (6e au 7e siècle après J.-C.), dont les trois statues debout de Bouddha, la statue debout du Bodhisattva, les trois statues debout du Bouddha Maitreya, la statue des Bodhisattva, etc.

Les journalistes ont été émerveillés par la qualité de la conservation des statues. Ces expositions au « Poly Art Museum » les ont permis de comprendre l’art du bronze chinois ancien et l’art de la sculpture bouddhiste.

Le « Poly Art Museum » a été largement salué par les cercles muséaux du pays et de l’étranger comme « l’un des musées les plus modernes de la Chine continentale » et « est devenu l’un des musées célèbres de Chine ». De nombreux dirigeants de partis et d’États ont visité le musée les uns après les autres et ils ont tous fait ses éloges.

Le « Poly Art Museum » a reçu plus d’un million de visiteurs de tous horizons et s’est consacré aux initiatives de protection sociale. Il a également lancé de nombreuses expositions de divers types dont « Le vent de la dynastie Kuang – Exposition de calligraphie et de peinture anciennes dans la collection du musée provincial du Liaoning ».

Nadège YAMEOGO