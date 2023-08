Postes de contrôle juxtaposés de Laléraba : des infrastructures flambant neuves bientôt en service

Le commissaire du Département de l’aménagement du territoire communautaire (DATC) de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), Jonas Gbian, a visité les Postes de contrôle juxtaposés (PCJ) de Laléraba en Côte d’Ivoire, mardi 22 août 2023. Il était accompagné d’une équipe technique mixte de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso et du Mali.

Débutés le 7 novembre 2016 (pose de la première pierre), les travaux de réalisation des infrastructures des Postes de contrôle juxtaposés de Laléraba, à la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire sont enfin terminés. Le commissaire du Département de l’aménagement du territoire communautaire (DATC) de l’UEMOA, Jonas Gbian, a visité ces infrastructures, mardi 22 août 2023, en compagnie d’une équipe technique mixte de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso et du Mali. Bâtie sur une superficie de 9 ha et surmontée par une clôture, l’infrastructure est structurée en plusieurs secteurs dont les zones administrative, de marchandises, scanner/magasins ECOR, des hydrocarbures, du bétail (destinées aux formalités vétérinaires), des ressources en eau, de l’immigration/émigration et de production énergétique. On y trouve entre autres un bâtiment R+1 pour les services contrôles des deux Etats, un bâtiment pour le concessionnaire « Scanning système », un bâtiment infirmerie/pompiers, deux magasins ECOR pour le stockage des marchandises, des blocs parkings pour camions citernes, deux quais pour le déchargement et l’embarquement des animaux, un forage équipé de château, deux postes de police. Ces postes de police sont équipés d’écrans géants qui permettent d’observer le site de l’intérieur comme de l’extérieur, avec des images nettes. Le site est équipé de 51 caméras de vidéosurveillance de dernière génération. Selon le commissaire de l’UEMOA, Jonas Gbian, les PCJ permettent de regrouper sur un seul site les administrations de contrôle frontalier de deux Etats avec pour avantage de marquer un seul arrêt pour effectuer les formalités de passage. « L’objectif général est l’amélioration de la compétitivité des économies des Etats membres à travers l’atteinte d’un certain nombre d’objectifs spécifiques », a-t-il ajouté. Il s’agit, a-t-il insisté, de faciliter les échanges commerciaux, fluidifier le trafic, renforcer la sécurité transfrontalière, lutter contre la fraude et renforcer l’intégration sous-régionale.

Un projet intégrateur

« Ma visite m’a permis de me faire une idée précise des réalisations. Et j’avoue que j’ai été impressionné non seulement par les infrastructures mais aussi par le système d’information et les procédures modernes que nous avons constatés au cours de cette visite », a déclaré le commissaire du DATC de l’UEMOA. Pour le représentant résident de « Scanning système» au Burkina Faso, Albert Mané, le système informatique du site est performant. « Ce système vise à rationaliser les opérations, faciliter la coopération, la collaboration, la communication et le partage d’informations fiables entre les acteurs des PCJ de Laléraba », foi de M. Mané. Il a poursuivi que l’inspection des véhicules sera réalisée par un scanner à Rayon X de haute énergie, celles de bagages voyageurs par deux scanners à bagages et celle des personnes par des portiques de sécurité pour la détection des métaux. Selon la partie burkinabé représentée par le directeur du transport rural et fluvial et de la facilitation du transit au ministère burkinabé en charge du transport, Blaise Tindano, un travail « considérable » a été abattu comparativement à l’année dernière. « Ces PCJ vont faciliter le travail de nos partenaires que sont les opérateurs économiques, les chargeurs, les transporteurs et les conducteurs routiers. Ils vont également contribuer à réduire considérablement les tracasseries d’où la réduction du nombre de postes de contrôle », a-t-il indiqué. Pour le Point focal au ministère ivoirien de l’équipement et de l’entretien routier, Lassina Diomandé, les deux parties sont satisfaites des réalisations du projet. « Nous souhaitons que ce projet soit mis en œuvre le plus tôt possible car au-delà du côté technique, c’est un projet intégrateur », a-t-il souligné.

Mamadou YERE