Présentation de travaux de recherches : 21 doctorants à la « barre »

Le Laboratoire de mathématiques et d’informatique de l’école doctorale sciences et technologie de l’université Joseph- Ki-Zerbo organise ses doctoriales, du mardi 25 au mercredi 26 octobre 2022, à Ouagadougou.

Afin de permettre à ses doctorants de booster leurs travaux de recherches, le Laboratoire de mathématiques et d’informatique (LAMI) de l’université Joseph- Ki-Zerbo organise les doctoriales les 25 et 26 octobre 2022. La cérémonie d’ouverture est intervenue, le mardi 25 octobre 2022, à Ouagadougou. Selon le directeur du LAMI, Pr Stanislas Ouaro, l’objectif majeur est de faire le point des activités de recherches des doctorants du laboratoire, les orienter et les accompagner dans le processus de rédaction des articles scientifiques et de la thèse de doctorat unique. A l’en croire, le LAMI regroupe plusieurs équipes de recherches dans les domaines de l’informatique, des statistiques, de la probabilité, de l’analyse mathématique, des mathématiques fondamentales et de l’algèbre. Pr Stanislas Ouaro a précisé que ce laboratoire qui regroupe plus de 60 enseignants-chercheurs, permettra aux 21 étudiants régulièrement inscrits sur une quarantaine, de pouvoir présenter l’état d’avancement de leurs travaux de recherche.

« Ce sont les étudiants de la 1re à la 4e année de thèse, inscrits à l’école doctorale qui sont éligibles », a-t-il indiqué. Pour le directeur de l’école doctorale, sciences et technologie, Pr Issa Zerbo, les doctoriales sont d’une importance capitale dans la mesure où elles constituent l’outil par excellence de l’évaluation des doctorants. « Les doctorants sont évalués à partir des doctoriales et des comités de thèse. Je ne peux que féliciter le laboratoire pour l’organisation », a-t-il soutenu. A l’entendre, ces sessions ont été instituées par un arrêté de la direction générale de l’enseignement supérieur portant organisation des études doctoriales. « C’est le rapport des doctoriales et des comités de thèse qui va permettre aux étudiants de s’inscrire en année supérieure », a-t-il fait savoir.

Timothée SOME timothesom@yahoo.fr

Estelle KONKOBO (Stagiaire)