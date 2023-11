Promotion de la santé infantile, la vaccination et de la nutrition en Afrique de l’Ouest et du Centre : Les média appelés à jouer davantage leur rôle

Lomé, la capitale du Togo abrite, du 21 au 23 novembre 2023, le premier forum des média sur la santé infantile, la vaccination et la nutrition en Afrique de l’Ouest et du Centre. Organisé par le Réseau des media africains pour la promotion de la Santé et de l’Environnement (REMAPSEN) en partenariat avec l’UNICEF, les travaux du forum sont ouverts le mardi 21 novembre 2023 sous le thème « Rôle et responsabilités des médias dans la promotion de la santé infantile, la vaccination et la nutrition en Afrique ».

La ministre Togolais de la Communication et des médias porte-parole du gouvernement, Mme Yawa Kouigan a au nom de Mme le Premier ministre, ouvert le mardi 21 novembre 2023, le premier forum des médias sur la Santé infantile, la vaccination et la nutrition en Afrique de l’Ouest et du Centre sous le thème « Rôle et responsabilités des médias dans la promotion de la santé infantile, la vaccination et la nutrition en Afrique ».

Une soixantaine de journalistes venus de l’Afrique de l’Ouest et du centre (AOC) vont s’abreuver pendant trois jours à la connaissance des spécialistes dans ce domaine.

Pour Mme Kouigan, la vaccination infantile perd du terrain, des millions d’enfants sont exposés à des maladies évitables, à la malnutrition, à la mortalité, à la rougeole, à la polio, à la tuberculose, etc. Cependant, les efforts sont faits par les gouvernants et les partenaires pour organiser des campagnes de vaccination et offrir de meilleure protection aux enfants. Ainsi elle interpelle les média et les journalistes à s’engager dans ce domaine et de jouer leur rôle de sensibilisation, d’éducation des populations. « Vous avez la noble mission de fournir à nos populations des informations fiables pour la préservation de la santé de nos enfants. Vous êtes des partenaires incontournables dans le changement de comportement, au service de la santé infantile, dans la sensibilisation sur la nutrition et la vaccination », a déclaré Mme la ministre en charge des médias.

Ce forum se tient au lendemain de la célébration de la journée internationale des droits de l’enfant et l’UNICEF se réjouit de l’initiative du REMAPSEN. La représentante résidente de l’UNICEF au Togo, Dr Aissata Ba Sidibé, a livré aux participants le discours de la directrice régionale de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. « Un enfant en AOC meurt toutes les 17 secondes souvent de causes évitables ou traitables telles que le paludisme, la diarrhée ou les infections respiratoires aiguës. En 2022, 6,3 millions d’enfants dans la région n’avaient pas reçu toutes les doses de vaccins permettant de les protéger de maladies ou de décès évitables par la vaccination. Près d’un tiers des enfants de la région souffrent d’un retard de croissance dû à l’absence d’une alimentation suffisamment diversifiée et équilibrée », a-t-elle dépeint la situation des enfants dans cette partie de l’Afrique. Elle a souligné que les défis sont nombreux, mais les opportunités pour les relever le sont autant.

Dr Ba a souligné les domaines dans lesquels une collaboration accrue avec les média peut faire la différence en faveur des enfants. Il s’agit de la sensibilisation, du plaidoyer, de l’éducation, du dialogue, de la mobilisation des ressources et de la narration pour inciter les institutions et les populations à agir en faveur des droits des enfants.

Convaincu du rôle des média dans la prévention et la prise en charge des maladies, le président du REMAPSEN, Bamba Youssouf, a insisté sur l’engagement du réseau qui est de faire en sorte que ce forum soit le point de départ d’une réelle implication des médias pour un monde meilleur au profit des enfants.

Boureima SANGA

bsanga2003@yahoo.fr