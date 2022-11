Promotion de l’assurance collective : les personnes vulnérables invitées à adhérer

L’Association pour la promotion de l’assurance collective (APAC-BURKINA) a lancé, le mardi 22 novembre 2022 à Ouagadougou, un appel à de nouvelles adhésions à son initiative assurance maladie « Pac-Laafi ».

Selon l’Association pour la promotion de l’assurance collective (APAC-BURKINA), au Burkina Faso, 97% de la population ne bénéficie d’aucune protection sociale d’où l’inquiétude de la structure. Le mardi 22 novembre 2022, elle a appelé l’ensemble des couches de la société, notamment les personnes vulnérables, à adhérer à leur initiative, Promotion de l’assurance collective (Pac-Laafi), qui prend en compte 80% des charges en cas de maladie dans 14 villes du pays pour le remboursement des frais médicaux.

« Avec les 80%, les garanties sont offertes, particulièrement l’hospitalisation en cas de maladie ou de maternité, les soins ambulatoires pré et post- hospitalisation, les soins ambulatoires, les soins maladies graves, les soins dentaires, prothèses dentaires et orthodontie et la prothèse optique, lunette et verre », a expliqué le président de la structure, Evariste Pouyan. Toutefois, il a précisé que pour cette deuxième promotion de Pac-Laafi à 80%, qui couvre la période 01/09/2022 au 31/08/2023, la garantie soins dentaires, prothèse dentaire et orthodontie et prothèses optiques, lunette et verre ne sont pas prises en compte pour les nouveaux membres.

«C’est l’expérience passée qui nous a amenés à prendre cette décision afin de susciter au sein des membres, une adhésion préventive. En effet, beaucoup viennent à l’association parce qu’ils sont dans le besoin et très souvent leur prise en charge est très élevée. Pourtant, la carte PAC-LAAFI a un effet immédiat. C’est pourquoi nous avons décidé d’enlever ces deux garanties», s’est justifié le président. Revenant sur les conditions d’adhésion, M. Pouyan a laissé entendre qu’il faut être âgé de 18 à 65 ans, résider au Burkina Faso, remplir un bulletin d’adhésion, payer ses frais d’adhésion s’élevant à 5 000 francs CFA, remplir le questionnaire médical et payer les frais annuels d’inscription qui s’élèvent à 5 000 F CFA. Quant aux pièces à joindre, il faut deux photos d’identité et deux copies non légalisées de la pièce d’identité ou du passeport pour les adultes et deux copies de l’acte de naissance pour les enfants.

« Après l’adhésion, les personnes n’ayant pas de maladie chronique, couvrant la période du 1r décembre 2022 au 31 août 2023, paie leur part d’assurance maladie qui est de 143 500 F CFA pour les adultes et 121 150 F CFA pour les enfants (0 à 20 ans) », a-t-il précisé. M. Pouyan a par ailleurs indiqué que plusieurs centres hospitaliers, cliniques et pharmacies sont affiliés à APAC-Burkina dans la prise en charge des cas de maladies.

Donald Wendpouiré NIKIEMA tousunis.do@gmail.com