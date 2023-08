Publication littéraire : Bénédicte Sawadogo de Radio Burkina publie « les mystères » de son émission

Journaliste, animatrice et productrice à la Radioffusion télévision du Burkina (RTB), Bénédicte Sawadogo a dédicacé le jeudi 3 août 2023 à Ouagadougou, sa première œuvre littéraire intitulée « Ce qu’ils m’ont dit », une retranscription de son émission radiophonique intitulée « Au cœur des mystères révélés ».

En service depuis 2004 à Radio Burkina comme journaliste, animatrice puis productrice d’émission, Wend Puiré Bénédicte Sawadogo a trouvé le moyen de laisser des traces de son passage au sein du média à travers la transcription de son émission intitulée « Au cœur des mystères révélés » qu’elle anime depuis 2019. La jeune auteure a compilé des astuces et conseils sur le monde mystique dans un premier tome qu’elle a sous-titré « Ce qu’ils m’ont dit ». La dédicace a eu lieu le jeudi 3 août 2023 à Ouagadougou.

L’œuvre de 228 pages subdivisée en 4 parties plonge le lecteur au cœur de mystères révélés par des voyants et érudits du monde mystique intervenant comme invité dans son émission. Dans ce premier livre, l’auteure a choisi de publier les mystères révélés par quatre de ses principaux invités que sont : Ismaël Barro, Abdoulaye Bamba, Christ Ange Merlin et le guide Kamael Shem.

Des personnes ressources dont elle ne doute pas de la moralité quand à leur sincérité dans les connaissances et astuces qu’elles ont partagées pendant l’émission et, maintenant, dans ce livre.

« Tant que je ne suis pas sûre de vous, je ne vous reçois pas. Tout ceux que j’ai reçus à l’émission, que ce soit au Burkina, ici ou hors du Burkina, sont des personnes sûres. », a-t-elle insisté. Au demeurant, Bénédicte Sawadogo a confié avoir été personnellement éprouvée à plusieurs reprises au cours de l’enregistrement des émissions par les « entités » de qui ses personnes ressources tiennent leurs savoirs.

Ainsi, le lecteur retrouvera dans le livre des connaissances sur les animaux, le phénomène des « maris » ou « femmes de nuit », la question du « mauvais sperme », des astuces pour la prospérité, la spiritualité ou le sexe, etc.

Toutefois, consciente du danger de certaines de ces connaissances entre les mains de personnes mal intentionnées, Bénédicte Sawadogo dit avoir choisi de ne pas tout publier dans ce livre. « Quand par exemple, un homme quitte sa femme ou une femme quitte son homme, il y a une astuce qu’on appelle en mooré le Bollé. Il y a aussi une astuce pour faire sortir une personne de prison en moins d’un mois avec l’os du chien… », a-t-elle confié.

La décision de consigner dans un ouvrage le savoir distillé dans son émission lui est venue des multiples sollicitations de la part d’auditeurs.

« Je dois le livre, je dirais, à tous les auditeurs et les auditrices qui m’ont demandé à plusieurs reprises de rediffuser les émissions. Il y en a qui m’ont même demandé de copier, de transcrire une partie, leur envoyer par WhatsApp que j’ai faite. Mais je me suis dit, si individuellement je dois faire ça pour des gens, pourquoi ne pas le faire pour tout le monde? », a-t-elle expliqué. Il y a naturellement aussi son goût prononcé pour la lecture et l’écriture, a-t-elle ajouté.

Se considérant comme un don au Seigneur, Wend Puiré Bénédicte Sawadogo espère, à travers ce livre, être utile aux autres conformément à l’adage qui veut que l’homme ne soit utile qu’à travers son prochain. Ce premier ouvrage est le premier d’une série de cinq tomes, a indiqué l’auteure. Le livre a été édité sur fonds propre dans les presses de l’Imprimerie Koama services (IKS). En attendant d’être commercialisé dans les différentes librairies de la place, il est disponible à Radio Burkina et à l’imprimerie IKS au prix de 15 000 FCFA.

Fabé Mamadou OUATTARA

Sidwaya.info