Rapprochement Iran-Arabie Saoudite : La Chine, « un médiateur fiable et de bonne foi »

Le directeur général du Département de l’Asie de l’Ouest et de l’Afrique du Nord au ministère des Affaires étrangères de la Chine, Wang Di a animé un salon le mercredi 15 mars 2023 à Pékin en Chine pour parler du rôle « crucial » de son pays dans la reprise des relations diplomatiques entre l’Arabie saoudite et l’Iran.

Il y a de cela sept ans, l’Arabie Saoudite et l’Iran ont rompu leurs liens après l’attaque de missions diplomatiques saoudiennes par des manifestants dans la République islamique à la suite de l’exécution, par Ryad, du religieux chiite, Nimr al-Nimr.

Après des années d’hostilité ouverte, les deux pays ont convenu, la semaine dernière, de rétablir leurs relations diplomatiques au terme de pourparlers facilités par la Chine. Dans une déclaration conjointe publiée le vendredi 10 mars 2023, ils ont décidé de rouvrir leurs ambassades et missions diplomatiques respectives dans les deux mois à venir, d’organiser des pourparlers entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays et de réfléchir à des moyens d’améliorer leurs relations bilatérales.

Un « rapprochement spectaculaire » qui n’aurait pas été possible sans l’intervention de la Chine qui a été un « médiateur fiable et de bonne foi » dans le rétablissement des relations entre les deux pays. Selon le directeur général du Département de l’Asie de l’Ouest et de l’Afrique du Nord au ministère des Affaires étrangères de la Chine, Wang Di qui a animé un salon sur la question, son pays, qui a été sollicité de manière souveraine par les deux parties n’a pas hésité à leur fournir toutes les dispositions nécessaires pour leurs discussions.

Son rôle de médiateur a d’ailleurs été salué à sa juste valeur par la communauté internationale. Aux dires de M. Wang, le rôle joué par la Chine ne visait en aucun cas des intérêts politiques.

« La Chine œuvre à la stabilité et au développement dans le Moyen Orient. Nous sommes pour le dialogue en vue de régler les conflits », a-t-il laissé entendre. Poursuivant, il a souligné que leur intervention s’est faite dans le respect de la volonté des deux pays.

« Nous n’imposons jamais notre volonté à autrui. Nous jouons un rôle de médiateur dans le respect de la volonté des pays », a-t-il déclaré.

Wang Di a par ailleurs rappelé la disponibilité de son pays à jouer le même rôle dans toutes les crises dans lesquelles il sera appelé à intervenir. Mais, a-t-il précisé, l’intervention de la Chine se fera toujours dans le respect de la souveraineté des différentes parties.

Nadège YAMEOGO

(Depuis Pékin en Chine)