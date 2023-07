RDC : Les Jeux de la Francophonie débutent ce vendredi

La jeunesse francophone sera à l’honneur le vendredi 28 juillet 2023 à Kinshasa, la capitale congolaise. Ce jour-là, débuteront les 9e Jeux de la Francophonie.

Ces Jeux s’appuieront, selon les autorités congolaises, sur les valeurs de l’équité, de la solidarité, de la diversité, de l’excellence et de la responsabilité. Pour le gouvernement, ces Jeux dits « de l’espoir et de la solidarité » serviront à promouvoir l’hospitalité, l’ambiance festive de la vie kinoise et le patrimoine culturel (la rumba, la sapologie, etc.).

Environ 3000 jeunes sportifs et artistes d’une trentaine de pays sont attendus en République Démocratique du Congo(RDC).

Les Jeux de la Francophonie sont une compétition multi sports et un ensemble de concours culturels, en épreuves individuelles ou par équipes, organisés par le Comité international des Jeux de la Francophonie et le Comité national des Jeux de la Francophonie sous l’égide de l’Organisation internationale de la francophonie.

Ses objectifs sont, entre autres, contribuer à la promotion de la paix et du développement à travers les rencontres et les échanges entre jeunes francophones ; favoriser l’émergence de jeunes talents artistiques francophones sur la scène artistique internationale ; contribuer à la préparation de la relève sportive francophone en vue de sa participation à d’autres grands événements sportifs ; contribuer à la promotion de la langue française.

Alassane KERE