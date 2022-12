Reconquête de Solenzo : Au moins 39 ennemis neutralisés et des bases terroristes démantelées au cours de l’opération ‘’FELEHO’’

Le Burkina Faso reprend progressivement pied dans les Banwa grâce à l’opération FELEHO (qui signifie »reprendre son bien’’ en langue Bwamou). A la suite des images du drapeau national hissé au Haut-commissariat de Solenzo, on en apprend davantage sur cette opération qui a mobilisé des actions offensives terrestres combinées à des frappes de l’aviation et de l’artillerie, selon des informations communiquées par le commandement militaire.

Entre le 1er décembre date de lancement de l’opération et le 7 décembre, les unités ont neutralisé au moins 39 terroristes et démantelé plusieurs bases terroristes.

Si la quiétude revient progressivement au sein des populations, la situation reste toutefois à être consolidée, indique le commandement militaire, précisant que le but ultime de cette opération est de créer les conditions pour un retour progressif de l’administration publique, des services sociaux de base et des populations civiles dans la province des Banwa.

L’opération s’est déroulée dans « le strict respect des règles d’engagement » et a mobilisé des unités de l’Armée de terre, de la Gendarmerie nationale, de la Brigade nationale des Sapeurs Pompiers, de la Police nationale, des unités de l’artillerie de l’Armée de l’air, des unités spéciales de l’Armée de terre et de la Gendarmerie, et des VDP de la zone.

L’opération FELEHO a également été l’occasion d’effectuer des actions civiles, notamment des consultations médicales gratuites et une distribution de médicaments, au profit des populations.

Sidwaya.info