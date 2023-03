Reconquête du territoire : « Jamais nous n’abandonnerons notre patrie » le président Ibrahim Traoré face aux forces vives de Kaya

A la suite des échanges menés ce jeudi avec les forces vives de la région du Centre-Nord dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Le Président de la Transition, le Capitaine Ibrahim Traoré a réaffirmé sa détermination à travailler pour la reconquête du territoire, le retour de la paix et de la sécurité au Burkina Faso, ainsi que pour le développement du pays. « Jamais nous n’abandonnerons notre patrie », a déclaré le Président.

Le Chef de l’Etat au cours de ces échanges directs invité la frange jeune de la population à s’investir davantage et sincèrement dans le combat qui est mené contre les groupes armés terroristes.

Il a rassuré que du travail est en cours pour trouver des solutions aux difficultés que vivent les populations hôtes et déplacées de la région du Centre-Nord et de toutes les régions du Burkina Faso, notamment l’accès à l’eau potable, l’éducation.

Dans la dynamique d’accélération de la lutte, Ibrahim Traoré a également évoqué l’acquisition de matériels adaptés. Cette acquisition qui a déjà commencée permettra une meilleure opérationnalisation des forces combattantes.

Le capitaine Traoré a également invité les populations à faire attention aux réseaux sociaux, aux informations diffusées ou à diffuser sur ces plateformes numériques. Il s’agit d’une mise en garde des diffuseurs de fausses informations, de messages de haines et d’informations contraires à la dynamique de la lutte, car « ce sont des terroristes qui communiquent pour les terroristes », a indiqué le Capitaine Traoré.

Le Chef de l’Etat a souligné que du travail est en train d’être fait dans le sens de la prise en charge des préoccupations du peuple burkinabè. L’engagement et la disponibilité de chacun sont importants, a-t-il précisé.

Sidwaya.info