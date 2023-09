Reconquête du territoire : près de 192 mille PDI de retour chez elles

A la date du 31 août 2023, ce sont 191 mille 937 Personnes déplacées internes (PDI) qui sont retournées dans leurs localités respectives dans les différentes régions du Burkina Faso, a annoncé le gouvernement, en conseil des ministres du mercredi 20 septembre dernier.

«A la date du 31 août 2023, 191 937 PDI sont retournées dans leurs localités respectives dans les différentes régions du pays », lit-on dans le compte rendu de la réunion gouvernementale. Le même document précise qu’en vue d’encourager le retour d’autres PDI dans leur localité d’origine, le gouvernement a mis en place un certain nombre d’actions en plus de celles déjà en cours.

« Les actions à venir concernent la poursuite de la consolidation des zones pacifiées, le retour de l’administration, la poursuite des actions de sensibilisation à l’endroit des PDI et des populations, le ravitaillement systématique des localités de retour en eau potable, en vivres et non-vivres », note-t-on.

Selon le compte rendu du conseil des ministres, l’accent sera également mis sur la réhabilitation des infrastructures socioéducatives, hydrauliques, sanitaires et routières et la mise en œuvre d’actions de relèvement, conformément à la Stratégie nationale de relèvement, à savoir l’appui à la mise en œuvre d’activités génératrices de revenus, l’appui à la reconstruction des logements, à la reconstitution du cheptel et à la production de la campagne sèche.

Agence d’information du Burkina