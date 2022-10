Recrutement de 50 000 VDP : timide début des enrôlements à Bobo-Dioulasso

Par un communiqué, la Brigade de veille et de défense patriotique a lancé, le 24 octobre 2022 un recrutement de 15 000 Volontaires de défense pour la patrie (VDP). Ce premier communiqué a été suivi par un deuxième pour le recrutement de 35 000 VDP communaux. 72 heures après l’ouverture desdits recrutements, quel est l’engouement sur les sites d’inscription ? Nous avons fait le constat au gouvernorat de Bobo-Dioulasso et au haut-commissariat du Houet, le mercredi 26 octobre 2022.

50 000 Volontaires de défense pour la patrie (VDP) sont en passe d’être recrutés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. L’appel a été lancé par un communiqué de la Brigade de veille et de défense patriotique en date du 24 octobre 2022. Ce mercredi 26 octobre 2022, une équipe de Sidwaya a fait une sortie sur quelques sites de réception des dossiers à Bobo-Dioulasso. Il est 10 h 04 au gouvernorat de Bobo-Dioulasso. Sous le grand auvent est dressée une table avec autour, trois agents. C’est en effet la commission chargée de recevoir les dossiers du recrutement. Florentine Sanou fait partie de l’équipe de réception. A l’écouter, les candidats ne se bousculent pas pour les inscriptions jusque-là. Une vingtaine de dossiers a été enregistrée.

« Pour le moment, les gens viennent au compte-goutte. Peut-être que dans les jours à venir il y aura plus d’engouement », espère-t-elle. Deux jeunes hommes viennent à peine de se faire inscrire. « Par mesure de sécurité et de prudence », nous n’aurons pas leurs identités. La présidente du Collectif des associations féminines pour des actions citoyennes des Hauts-Bassins, Angèle Zida, elle, a accepté de se confier à nous. Mme Zida est venue s’enrôler avec quatre de ses camarades, dit-elle, par devoir citoyen et aussi pour donner l’exemple. Elle dit souhaiter vivement que la parité hommes et femmes soit respectée dans ce recrutement. Cela, a poursuivi Mme Zida, s’inscrit dans la même dynamique des femmes qui réclament une parité dans toutes les instances de la Transition.

« C’est pour montrer que la femme est utile à tous les niveaux de la société », avance-t-elle. Et d’appeler les femmes de la région, éligibles, à faire comme elle. Au haut-commissariat du Houet qui est censé être un site de réception des dossiers, la réalité est tout autre. Le comité de réception des dossiers est toujours dans l’attente du premier dossier, confie le secrétaire général de la province du Houet, Idrissa Gansonré. En rappel, comme le précisent les communiqués de la Brigade de veille, les 15 000 VDP auront pour vocation de prendre part aux opérations militaires sur le théâtre national. Quant aux 35 000 VDP communaux, ils auront pour missions de protéger, aux côtés des Forces de défense et de sécurité (FDS), les populations et les biens de leurs communes respectives. Le délai du recrutement court jusqu’au vendredi 4 novembre 2022 à 16 h 00.

Alpha Sékou BARRY

alphasekoubarry@gmail.com