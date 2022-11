Recrutement de VDP : des femmes s’enrôlent à l’Est

Pour plus d’efficacité dans la lutte contre l’hydre terroriste, le gouvernement burkinabè a lancé le recrutement de cinquante mille Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) sur toute l’étendue du territoire national. Selon plusieurs sources de Kantigui, l’opération se déroule bien dans la région de l’Est. Mieux, des visages féminins auraient été aperçus parmi les candidats inscrits sur les listes. Quelle sera la plus-value de cet engagement direct des femmes dans la lutte contre le phénomène ? S’interroge Kantigui. Pour ses interlocuteurs, il faut s’en réjouir et même encourager une forte mobilisation féminine. Car, expliquent-ils, l’entrée en guerre des supplétives de sécurité marquera, sans doute, un tournant décisif dans ce combat imposé par l’ennemi. Ceux-ci fondent leurs argumentaires sur le rôle déterminant que la femme a joué pendant les périodes précoloniale et coloniale pour la stabilité du Gulmu. Kantigui félicite ces « braves » femmes qui ont répondu courageusement à l’appel du chef de l’Etat.

CMA de Pô : un agent de santé et un caissier « au gnouf »

Il est tombé dans l’oreille de Kantigui qu’un agent de santé et un caissier du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Pô ont été déférés à la Maison d’arrêt et de correction de Manga en début du mois d’octobre. Selon les confidences faites à Kantigui, c’est à la suite de plusieurs plaintes de patients que le responsable du CMA a interpelé l’agent en question sur ses agissements peu recommandables. Ce dernier avait pris l’habitude de se substituer au chargé de la délivrance des quittances pour établir des reçus parallèles. Aux dires de l’informateur de Kantigui, l’agent a continué ses pratiques louches en dépit des interpellations de son supérieur hiérarchique. Las des avertissements, l’agent indélicat a proféré des injures publiques contre son chef de service. Celui-ci a alors décidé de porter plainte contre ce dernier pour injures publiques. Devant le tribunal, le mis en cause a reconnu les faits. En prenant connaissance du contenu des lettres d’avertissement que le supérieur de l’agent lui adressait, le procureur s’est rendu compte de l’ampleur des mauvaises pratiques de l’agent, en complicité avec le caissier. C’est ainsi que le procureur s’est auto-saisi du dossier en requalifiant les faits en détournement de deniers publics et concussion. L’agent de santé et le caissier ont donc été condamnés à une année de prison ferme par le tribunal. Ils méditent leur sort actuellement à la Maison d’arrêt et de correction de Manga.

Encore bravo aux FDS !

L’Escadron de sécurité routière et d’intervention (ESRI) de la Gendarmerie nationale en patrouille de sécurisation a porté assistance à une dame en travail sur l’axe Kaya-Dori, le 9 novembre 2022, a appris Kantigui dans un message posté sur la page Facebook de la Gendarmerie nationale. « Transportée sur une moto après avoir passé plusieurs jours dans un CSPS d’un village sur l’axe Kaya-Dori vers le CHR de Kaya, faute d’ambulance, le travail s’est déclenché en cours de route. », explique-t-il. Grâce à la prise en charge de l’infirmier de ladite patrouille à l’intérieur de son ambulance, la venue au monde d’une magnifique fille a été facilitée. Bébé et maman auraient été évacués au CHR de Kaya pour un suivi plus adéquat. Kantigui félicite l’équipe de l’ESRI dont le patriotisme et l’humanisme ont permis de sauver le bébé et sa maman. Ce geste de l’escadron du Groupement des forces du secteur nord (GFSN) chargé de la sécurisation de la RN3, axe Kaya-Dori, n’est pas un cas isolé chez nos FDS. Ces types d’interventions rassurent et appellent les populations à toujours faire confiance à nos FDS. – Kantigui kantigui2000@gmail.com (+226) 25 31 22 89