Recrutement des VDP : le gouvernement « s’insurge » contre RFI et Jeune Afrique pour leur « traitement cavalier et léger » de l’information

La revue de presse africaine du mercredi 2 novembre 2022 de Radio France internationale (RFI) a dépassé les bornes d’un traitement professionnel de l’information selon le gouvernement burkinabè, notamment, en ce qui concerne le sujet de recrutement massif en cours des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) au Burkina Faso.

La chaine internationale française a relayé en fait des passages d’un article du journal Jeune Afrique qui relevait en l’occurrence des relents ethniques dans le recrutement des VDP et les tensions terroristes.

« Le Gouvernement du Burkina Faso s’insurge contre ces propos mensongers et sans fondement. Il est particulièrement outré par les allégations tendancieuses du journaliste de RFL, qui dans la conclusion de cette revue de presse, a estimé qu’il y a de quoi nourrir les exactions ethniques locales et engendrer un cycle de violences et de représailles sans fin », tonne le communiqué signé du porte-parole du gouvernement.

L’ambassadeur français, Luc Hallade avait également été interpellé par le ministère en charge des Affaires étrangères le 21 juillet dernier pour des propos « discourtois » et « inamicaux » lorsque le diplomate français avait qualifié la situation sécuritaire au Burkina de « conflit endogène » qui est « en réalité, une guerre civile ».

Sidwaya.info