Rencontres musicales des africains : trois jours de partages de la diversité artistique

La cérémonie d’ouverture de la VIe édition des Rencontres musicales des africains (REMA) s’est tenue, le jeudi 19 octobre 2023 à Ouagadougou sur le thème : « Diversité artistique et découvrabilité au cœur de la créativité musicale ».

21 pays représentés par des producteurs des plateformes, des journalistes et des artistes prennent part à la VIe édition des Rencontres musicales africaines (REMA). Selon les organisateurs, cet évènement est un rendez-vous incontournable qui vise à contribuer à la professionnalisation des métiers de la musique en Afrique pour en faire un levier de développement. La cérémonie d’ouverture de cette édition s’est tenue, le jeudi 19 octobre 2023 à Ouagadougou. Cette édition a été présidée par le ministre de la Communication de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo qui a félicité, les initiateurs et les partenaires pour la promotion de la culture au Burkina.

Le ministre a également indiqué que les réflexions fécondent qui seront menées au cours de ces assises vont contribuer fortement à une meilleure structuration du secteur et permettront d’améliorer la reconnaissance et la visibilité des artistes sur les plans national et international. « Nous invitons les acteurs, notamment les artistes, les experts, les professionnels de l’industrie musicale à une participation active aux différentes activités inscrites dans l’agenda de cette édition afin d’en tirer le meilleur profit de leur carrière », a confié M. Ouédraogo. Le directeur des REMA, Alif Naaba a indiqué, qu’au cours de l’évènement se tiendront des conférences, des panels, des « showcases », des « speed meetings », des concerts des « Iworkshops » et des « Keynote » du 19 au 21 octobre 2023. Il a également expliqué que les REMA sont des moments d’échanges, de formations et en plus, constituent l’un des plus gros forums sur l’économie de la musique sur le continent. Par ailleurs, il a invité, les acteurs, les artistes… à vivre ces moments de partages d’expériences, de discutes sur la question des algorithmes, des techniques pour rendre visible, les musiques et cultures moins connues.

« Pour clore les REMA, nous invitons le public à un grand concert au monument des martyrs et à cette occasion, un prix jeune talent du ‘’Brésil’’ sera décerné au meilleur artiste qui viendra participer au schowcases », a indiqué le directeur des REMA. Le parrain de la cérémonie, Justin Rouamba a félicité, Alif Naaba pour sa contribution au rayonnement du pays. « Ce festival tout comme le FESPACO, le SIAO, les Kundé, etc. sont des évènements qui prouvent à l’international et à l’intérieur du pays que malgré tout ce qui se passe, le Burkina tient debout », a-t-il affirmé.

Abdel Aziz NABALOUM

Chérita BASSOLE (Stagiaire)